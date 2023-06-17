Bu bahçeden kiraz satın almak için kendiniz toplamalısınız! "Kendin topla kendin al" modeli

Vatandaşlardan toplarken yedikleri kirazın parası ise alınmıyor. Bahçenin sahibi 65 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Şükrü Yıldırımlar, kilogramını 75 TL'den sattığını ve bu yöntemi 1994 yılından beri uyguladığını belirtti. Vatandaşların kendisine ve kayısılarına olan ilgisinin de oldukça yoğun olduğunu ve bu durumun kendisini oldukça keyiflendirdiğini aktaran Yıldırımlar, şunları ifade etti:



"Halka açık bir bahçe burası. Müşterilerimizin çoğu bu yıl Bulgaristan'dan onların parası daha değerli olduğu için. Kiraz aldıktan sonra kimsenin sonradan beğenmeme kaygısı olmuyor. İnsanlar geliyor ağaç seçiyorlar ve oradan tadına bakarak topluyorlar. Müşterimiz yediklerinin parasını vermiyorlar, aldıklarını sadece ödüyorlar. Vatandaşımız toplarken yediği kendisine, onun parasını almıyoruz. Geriye kovalarda kalanları ise bize getiriyorlar. Beğenememe gibi bir durum söz konusu olmuyor, çünkü hepsini kendi elleriyle toplamış. Çok fazla talep oluyor, bu da bizi memnun ediyor."