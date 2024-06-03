Bu bitki evdeki tozları topluyor! Temizlik sürenizi yarı yarıya düşürecek…

Uzman şunları söyledi: "Çok fazla parlak, dolaylı güneş ışığını tercih ediyor ve evcil hayvanını olanlar için harika çünkü zehirli değil ve çok dayanıklı. Ancak haftada birkaç kez sulamayı unutmayın."

"Araştırmalara göre kurdele çiçekleri havadaki formaldehitten kurtulma konusunda harikadır, bu nedenle onları çalışma alanınıza yakın tutarak iç mekandaki havayı temizlemenize yardımcı olabilirler. Ayrıca karbonmonoksit ve ksileni de çıkardığı söyleniyor."

Nitrojen dioksiti de etkili bir şekilde emerek havanın temiz ve taze kalmasına yardımcı olabilirler.