Bu bölümü hep unutuyoruz! Çamaşır makinesinin bu parçasını temizlemezseniz…

Giysilerinizi temiz tutmak için çamaşır makinelerinin temizliği de oldukça önemli. Doğru düzeyde temizlenmemiş çamaşır makineleri, küf ve kireç oluşumu nedeniyle yeterince temiz olmayabilir ve hatta bozulabilir.

Özellikle deterjan, yumuşatıcı ve leke çıkarıcı gibi temizlik ürünlerini barındıran çamaşır makinesinin deterjan bölümü için de küf ve kireç geçerlidir. Çekmecedeki hava akımı ve nem eksikliği, bunu siyah küf ve küfün gelişmesi muhtemel bir ortam haline gelir.





Uzmanlar, çamaşır makinesinin deterjan bölümlerindeki küfü çıkarmak için beyaz sirke ve kabartma tozu kullanmayı öneriyor. Çamaşır makinesi çekmecesinden küfü çıkarmak için, düzenli olarak temizlenmesi gerektiği belirtiliyor. Ne kadar uzun süre temizlenmezse, küf oluşumunun da o kadar yaygın olacağı da bilinenler arasında.

Çamaşır deterjanı çekmecesini çıkardıktan sonra beyaz sirke ve kabartma tozuna batırın, bu solüsyonu çekmece bölmesinin içini de ovalayın. Ayrıca kullanılmadıkları süre içerisinde bir süre bu çekmece bölümünü açık tutmak da nemli ortamın yoğunlaşmasını engellemesi sayesinde küf oluşumunu da artırır.





Temizliği daha derin yapmak isteseniz, beyaz sirke ve karbonat karışımına diş fırçası batırarak hem detejan bölmesini hem de plastik kısımlarını ayrıntılı bir şekilde temizleyebilirsiniz.