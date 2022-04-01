Bu ipuçlarına inanamayacaksınız! Kahvenize bir tutam tuz eklerseniz…

Mutfakta, garajda veya ofiste bulunan birçok eşya, kullanım kolaylığı ile geliyor. Bazı yeme alışkanlıklarından ayakkabıların pratik kurutma yöntemlerine kadar geniş bir bilgi listesi, sizi oldukça şaşırtabilir. İşte o kullanım ipuçları…

PİŞMİŞ Mİ ÇİĞ Mİ?





Pişmiş ve çiğ gıda maddeleri arasında kalori farkı vardır. Bazı araştırmalara göre pişmiş yiyecekler, çiğ yiyeceklerden daha fazla kaloriye sahiptir. Pişmiş yiyeceklerin önceden parçalanması ve bu da vücudun besinleri emmesini kolaylaştırması ile açıklanmıştır. Öte yandan, süreç daha uzun sürdüğü için vücut çiğ yiyecekleri emerken bazı kalorileri yakar.

AYAKKABILARI KURUTURKEN…

Ayakkabılar ayrıca zarar görmeden veya rahatsız edici çarpma sesleri çıkarmadan kurutucuda kurutulabilir. Çözüm kolay ve oldukça pratik: Ayakkabılarıların bağcıklarını birbirine bağlayın. Ardından ayakkabıları makineye asın ve kapıdaki bağcıkları kapatın. Makinenizi çalıştırın ve kurumasını bekleyin.

BULAŞIK MAKİNESİ FİLTRESİNE DİKKAT!





Bulaşıklarınızın bazılarının bulaşık makinesinden üzerlerine biraz yiyecek bulaşmış halde çıktığını fark etmeye başlarsanız, muhtemelen filtrelerinizi temizleme zamanı gelmiştir. Filtreleri sıcak su kullanarak nazikçe çıkarmanız ve temizlemeniz gerekir. Filtrenin yakınlarındaki alandaki kalıntıları temizlemeyi unutmayın. Bulaşıklarınızdaki istenmeyen lekeleri önlemek için filtrelerinizi temizlemek için düzenli bir rutin oluşturmak en iyisidir.

DONDURULMUŞ MU TAZE Mİ?

Dondurulmuş sebzeler sağlıklıdır ve bazen taze olanlardan daha iyi olabilir. Bunun nedeni, "dondurulacak" sebzelerin, tazeliklerinin ve besin değerlerinin en yüksek olduğu bir zaman aralığında toplanmasıdır. Beslenme uzmanlarına göre dondurmadan önce besin değerlerini koruyan, bakterileri öldüren ve bozulmalarını önleyen bir şekilde pişirilirler.

SERT KAHVEYE BİR TUTAM TUZ





Kahveye tuz eklemek kulağa tuhaf gelebilir ama kahvenin sertliğini sütten ve hatta şekerden daha iyi keser. Bir gıda bilimi uzmanına göre, her fincan su ve 2 çay kaşığı çekilmiş kahvenin sertliğini nötralize etmek için yarım çay kaşığı tuz eklemelisiniz.

DAHA YÜKSEK BİR SES İÇİN…

Bluetooth hoparlörünüz yoksa veya kullanmak istemiyorsanız, telefonunuzun sesini biraz daha yükseltmenin bir yolu var. Sesi yükseltmek için telefonunuzu bir bardağa veya kupaya koymanız yeterlidir. Bu teknik çok basit ve etkilidir.

MİKRODALGANIN ETKİSİ!





Mikrodalganın çok yardımcı olması şaşırtıcı değil, ancak sağlığımız için ne kadar tehlikeli olduğunu duyduğumuz için birçok insan hala onu kullanma konusunda oldukça şüpheci bir yaklaşıma sahip. Bununla birlikte, mikrodalganın vitaminleri ve diğer besin maddelerini koruma konusunda daha iyi bir iş çıkardığı kanıtlanmıştır. Bunun nedeni; en iyi pişirme yönteminin hızlı pişiren, yiyecekleri en kısa sürede ısıtan ve mümkün olduğunca az sıvı kullanan yöntemdir.

KALEM KAPAKLARINDAKİ O DELİK BOĞULMAYI ENGELLİYOR

Kalem kapaklarının üstündeki delikler rastgele bir tasarım özelliği değildir. Kalemlerin yanlışlıkla yutulması durumunda boğulma riskini azaltmak için tasarlanmıştır. Böylece kalem kapağı yanlışlıkla boğazınızda etki gösterse bile, kapaktaki o küçük delikten nefes almaya devam edebilmenizi amaçlar.