“Bu leke çıkmaz” demeyin! Bu yöntem 10 dakika içerisinde mükemmel sonuç veriyor…

Koltuğunuz üzerindeki lekeler ne yaparsanız yapın çıkmıyor mu? Canınızı sıkmaya hiç gerek yok çünkü bu pratik yöntem sayesinde lekelerden kurtulacaksınız. İşte detaylar…
KOLTUK LEKELERİNİ DAKİKALAR İÇİNDE YOK EDİYOR
Koltuğunuz lekelendiğinde artık endişelenip panik yapmanıza hiç gerek yok. Bu karışım sayesinde dakikalar içerisinde lekeden eser kalmayacak.
Not: Bu yöntemi denemeden öncesinde koltuğunuzun görünmeyen bir kısmında karışımı test etmeniz önerilir.
Malzemeler:
Bulaşık deterjanı
Beyaz sirke
Karbonat
Ilık su
Zorlu lekelerin üstesinden gelecek en önemli iki malzeme olan karbonat ve beyaz sirke karışımı sayesinde çıkmaz dediğiniz lekelerin çıktığını göreceksiniz.
Birer çay kaşığı olacak şekilde bulaşık deterjanı, beyaz sirke ve karbonatı birleştirin.
Ardından üzerine ılık suyu dökün ve karışımda köpük elde edene kadar karıştırın.
Oluşturduğunuz bu karışımı lekenin üzerine nazik bir şekilde uygulayın ve yaklaşık 10 dakika kurumasını bekleyin.
Karışım lekenin üzerinde kuruduktan sonra temiz bez ile bölgeyi nazik bir şekilde temizleyin.
Hepsi bu kadar! Artık o inatçı lekeden eser yok.
3 MALZEMELERİ KESİN ÇÖZÜM VEREN KARIŞIM
Bu yöntem sayesinde koltuğunuzdaki lekeler kısa bir süre sonra yok olacak. Ancak, yine de koltuğunuzun görünmeyen bir noktasında karışımı denemeniz tavsiye edilir.