“Bu leke çıkmaz” demeyin! Bu yöntem 10 dakika içerisinde mükemmel sonuç veriyor…

Zorlu lekelerin üstesinden gelecek en önemli iki malzeme olan karbonat ve beyaz sirke karışımı sayesinde çıkmaz dediğiniz lekelerin çıktığını göreceksiniz. Birer çay kaşığı olacak şekilde bulaşık deterjanı, beyaz sirke ve karbonatı birleştirin. Ardından üzerine ılık suyu dökün ve karışımda köpük elde edene kadar karıştırın.

Oluşturduğunuz bu karışımı lekenin üzerine nazik bir şekilde uygulayın ve yaklaşık 10 dakika kurumasını bekleyin. Karışım lekenin üzerinde kuruduktan sonra temiz bez ile bölgeyi nazik bir şekilde temizleyin. Hepsi bu kadar! Artık o inatçı lekeden eser yok.