Bu şehirde yaşayanlar alerji riski altında!



"KAHRAMANMARAŞ BİTKİ ÖRTÜSÜ BAKIMINDAN ÇOK ZENGİN"

Türkiye'de Kahramanmaraş'ın polen haritasında birinci sırada yer aldığına dikkat çeken Dr. Okur, "Bir mevsimsel olan, bir de yıl boyu süren hasta grubumuz var. Mevsimsel olan hasta grubumuz özellikle bahar aylarında polen miktarının artmasıyla birlikte bize başvuruyorlar. Yıl boyu süren alerji durumunda ise hastalarımızın şikayetleri sürekli devam ediyor, hiçbir zaman mevsime göre artma azalma olmuyor. İlimiz özelinde, Kahramanmaraş özelinde birkaç konu var. Türkiye alerji polen haritasında baktığımızda Kahramanmaraş ili bitki örtüsü bakımından çok zengin olduğu için, zengin bir floraya sahip olduğu için polen miktarı ve yükü çok fazla. İklim şartı da bunu etkiliyor. Polenlerin yayılması için en uygun hava şartları mevcut. Biraz kuru ve güneşli bir havamız var. Rüzgar var. Bunlar polen yayılımı için mükemmel ortam oluşturuyor. Ve bahar aylarında özellikle ilimizin polen yükü artıyor. Bu da alerjik şikayetlerin artmasına sebep oluyor" şeklinde konuştu.