Bu yöntem tozun zerresin bırakmıyor! Yataklarınız mis gibi kokacak...

Toz akarlarının varlığını gösteren semptomlar arasında hapşırma, deri döküntüleri ve kırmızı gözler bulunur ve bunların tümü haşerelere karşı alerjiniz olduğunu gösterir. Bu işaretleri fark ederseniz, hemen yatağı süpürerek ve üzerine karbonat serperek temizlemeye başlayın.

YATAĞINIZI DERİNLEMESİNE TEMİZLEMENİN YOLU

ILIK SU KULLANIN

Sabun ve ılık su karışımıyla yatağın üzerine fırça yardımıyla sürün ve dört saat bekleyip ardından hafifçe fırçalayın. Küf problemini daha da kötüleştirebileceğinden yatağın ıslanmaması için doğrudan yatağın üzerine su dökmemeniz gerekmektedir.