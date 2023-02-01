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Bu yöntem tozun zerresin bırakmıyor! Yataklarınız mis gibi kokacak...

Şilteleriniz temiz görünebilir ancak yüzeyin altında bakteri, toz akarları ve küf gizlenebilir. Toz akarları, kenelerin ve örümceklerin yakın akrabaları olan hoş olmayan yaratıklardır. Mikroskop olmadan görülemeyecek kadar küçüktürler, ancak toz akarlarının belirtileri rahatsız edici olabilir. Toz akarı semptomları arasında hapşırma, burun akıntısı, kaşıntılı, kırmızı veya sulu gözler, tıkalı burun, kaşıntılı cilt, öksürük ve geniz akıntısı yer alır. Ancak bunlardan kurtulmanın etkili bir yolu bulunuyor.

Giriş Tarihi: 01.02.2023 08:34
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Bu yöntem tozun zerresin bırakmıyor! Yataklarınız mis gibi kokacak...

Uzmanlar toz akarları ve küf oluşumunu önlemek için yatakların her üç ayda bir derinlemesine temizlenmesini önerir. İşte yatakları evde kolayca derinlemesine temizlemenin yolu…

Zamanla, ölü deri ve vücut terinin birikmesi, küf ve toz akarlarının oluşuma uygun bir ortam yaratabilir. Toz akarları aslında çarşaf, yastık ve şiltelerde oluşan sıcak ortamlardaki ölü deri hücrelerine çekilir. Bunu göz önünde bulunduran uzmanlar, bireylerin üzerinde güvenli bir şekilde uyumalarını sağlamak için yataklarını düzenli olarak temizlemelerini öneriyor.

Nevresim takımlarını ve yastık kılıflarını düzenli olarak yıkamak kolaydır, ancak birçok kişi düzenli aralıklarla yataklarını derinlemesine temizlemenin önemini unutuyor. Genellikle altı ayda bir derinlemesine temizlik yapılması tavsiye edilse de, uzmanlar bu süreyi üç ayda bir sürekli bir döngü halinde yapmanızı öneriyor. Şilte kirli görünmese bile, altında ölü deri hücreleri arayan toz akarlarına ev sahipliği yapabilir.

Toz akarlarının varlığını gösteren semptomlar arasında hapşırma, deri döküntüleri ve kırmızı gözler bulunur ve bunların tümü haşerelere karşı alerjiniz olduğunu gösterir. Bu işaretleri fark ederseniz, hemen yatağı süpürerek ve üzerine karbonat serperek temizlemeye başlayın.

YATAĞINIZI DERİNLEMESİNE TEMİZLEMENİN YOLU

ILIK SU KULLANIN

Sabun ve ılık su karışımıyla yatağın üzerine fırça yardımıyla sürün ve dört saat bekleyip ardından hafifçe fırçalayın. Küf problemini daha da kötüleştirebileceğinden yatağın ıslanmaması için doğrudan yatağın üzerine su dökmemeniz gerekmektedir.

DÜZENLİ OLARAK SÜPÜRÜN

Birkaç ayda bir derinlemesine temizlik sağlığınız için gereklidir. Ancak haftada bir süpürmek de şilte üzerindeki toz akarlarından kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

KARBONATTAN YARDIM ALIN

Yatağınızı yıkadıktan sonra, yatağın içindeki fazla nemi emmek ve hoş olmayan kokuları gidermek için yatağın üzerine bol miktarda karbonat serpin. Mümkünse kalan karbonat parçacıklarını süpürmeden önce yaklaşık 24 saat (yataklarınızın kuruması için yeterli süre) bırakın.

YATAK KORUYUCU KULLANIN

Güçlü bir yatak koruyucu, toz akarlarının ortaya çıkma olasılığını azaltmak için ölü deri hücrelerinin yatağa geçmesini önleyebilir. Özellikle anti-alerjik yatak koruyucular, tozun sağlık sorunlarına yol açmasının önüne geçmeye yardımcı olacaktır.

ÜÇ AYLIK DÖNGÜYE SADIK KALIN

Yatağı derinlemesine temizlemede önerilen aralık altı ayda birdir. Ancak bunu üç ayda bir yapmak toz akarlarının ve küf oluşumunu durdurmanın "en etkili yoludur".

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