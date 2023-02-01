Bu yöntem tozun zerresin bırakmıyor! Yataklarınız mis gibi kokacak...

Uzmanlar toz akarları ve küf oluşumunu önlemek için yatakların her üç ayda bir derinlemesine temizlenmesini önerir. İşte yatakları evde kolayca derinlemesine temizlemenin yolu…
Zamanla, ölü deri ve vücut terinin birikmesi, küf ve toz akarlarının oluşuma uygun bir ortam yaratabilir. Toz akarları aslında çarşaf, yastık ve şiltelerde oluşan sıcak ortamlardaki ölü deri hücrelerine çekilir. Bunu göz önünde bulunduran uzmanlar, bireylerin üzerinde güvenli bir şekilde uyumalarını sağlamak için yataklarını düzenli olarak temizlemelerini öneriyor.
Nevresim takımlarını ve yastık kılıflarını düzenli olarak yıkamak kolaydır, ancak birçok kişi düzenli aralıklarla yataklarını derinlemesine temizlemenin önemini unutuyor. Genellikle altı ayda bir derinlemesine temizlik yapılması tavsiye edilse de, uzmanlar bu süreyi üç ayda bir sürekli bir döngü halinde yapmanızı öneriyor. Şilte kirli görünmese bile, altında ölü deri hücreleri arayan toz akarlarına ev sahipliği yapabilir.
Toz akarlarının varlığını gösteren semptomlar arasında hapşırma, deri döküntüleri ve kırmızı gözler bulunur ve bunların tümü haşerelere karşı alerjiniz olduğunu gösterir. Bu işaretleri fark ederseniz, hemen yatağı süpürerek ve üzerine karbonat serperek temizlemeye başlayın.
YATAĞINIZI DERİNLEMESİNE TEMİZLEMENİN YOLU
ILIK SU KULLANIN
Sabun ve ılık su karışımıyla yatağın üzerine fırça yardımıyla sürün ve dört saat bekleyip ardından hafifçe fırçalayın. Küf problemini daha da kötüleştirebileceğinden yatağın ıslanmaması için doğrudan yatağın üzerine su dökmemeniz gerekmektedir.
DÜZENLİ OLARAK SÜPÜRÜN
Birkaç ayda bir derinlemesine temizlik sağlığınız için gereklidir. Ancak haftada bir süpürmek de şilte üzerindeki toz akarlarından kurtulmanıza yardımcı olacaktır.
KARBONATTAN YARDIM ALIN
Yatağınızı yıkadıktan sonra, yatağın içindeki fazla nemi emmek ve hoş olmayan kokuları gidermek için yatağın üzerine bol miktarda karbonat serpin. Mümkünse kalan karbonat parçacıklarını süpürmeden önce yaklaşık 24 saat (yataklarınızın kuruması için yeterli süre) bırakın.
YATAK KORUYUCU KULLANIN
Güçlü bir yatak koruyucu, toz akarlarının ortaya çıkma olasılığını azaltmak için ölü deri hücrelerinin yatağa geçmesini önleyebilir. Özellikle anti-alerjik yatak koruyucular, tozun sağlık sorunlarına yol açmasının önüne geçmeye yardımcı olacaktır.
ÜÇ AYLIK DÖNGÜYE SADIK KALIN
Yatağı derinlemesine temizlemede önerilen aralık altı ayda birdir. Ancak bunu üç ayda bir yapmak toz akarlarının ve küf oluşumunu durdurmanın "en etkili yoludur".