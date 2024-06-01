Bugünün ilham kaynağı: Bırakmak zorunda kaldığı okulu birincilikle bitirdi!

Kentte cam, çerçeve imalatı ve satışı yapan dükkan çalıştıran Kahveci, çok istediği halde hayat şartları nedeniyle eğitim hayatını sürdüremedi. İş hayatına atılmasına rağmen okuma isteğinden vazgeçmeyen Kahveci, liseyi açıktan bitirmesinin ardından fırsat buldukça kitap okuyarak özellikle merak duyduğu tarih alanında kendini geliştirmeye çalıştı.

Liseyi bitirmesinin üzerinden geçen 20 yılın ardından yeğeninin teşvikiyle üniversite sınavına giren Kahveci, ilk ve tek tercihi olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tarih Bölümünü kazandı. Kendine "bölümü birincilikle bitirme" sözü veren Kahveci, evdeki ve dükkandaki işlerinden arta kalan zamanlarda ders çalıştı. 4 yıllık eğitim hayatı boyunca yakın arkadaşının cenazesine katıldığı günün haricinde devamsızlık yapmayan Kahveci, azmi ve disipliniyle sınıf arkadaşlarına da örnek oldu.

"BAŞARI KİŞİNİN KENDİSİNE İNANMASINDAN VE PLANLI ÇALIŞMASINDAN GEÇİYOR"

Gülümser Kahveci, eğitim hayatının kendisi için "yarım kalan bir hikaye" olduğunu söyledi. Kahveci, tarihe öğrencilik yıllarından bu yana merakı olduğunu, iş yerinde sürekli tarihli ağırlıklı kitaplar okuduğunu ve kendini geliştirmeye çalıştığını anlattı.

13 yaşındaki kızının eğitimi ve kendi işi dolayısıyla üniversiteyi Zonguldak'ta okumayı tercih ettiğini kaydeden Kahveci, üniversite eğitimi boyunca başta ailesi olmak üzere Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, okul yönetimi ve öğrencilerin kendisine destek olduğunu dile getirdi.

Başarının kişinin kendisine inanmasından ve planlı çalışmasından geçtiğini vurgulayan Kahveci, "Sabah kızımı okula gönderdikten sonra dükkanımı açıyorum. Sabah erken saatlerde dükkana pek gelen giden olmuyor. O zaman zarfında gireceğim derslerin makalelerini, ilgili kaynaklarını okuyordum ve derse hazırlıklı gidiyordum. Daha sonra bunları derslerde pekiştiriyordum. Eve gittikten sonra da tekrar üzerinden geçiyordum. Evimin düzenini yaptıktan, kızımın derslerini kontrol ettikten sonra yatmadan önce kendime 1 saatlik zaman ayırıp notlarımı tekrar okuyor, öyle yatıyordum." diye konuştu.