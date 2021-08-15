Burun şekline bakarak kişilik analizi yapabilirsiniz

Genel bir kategorilendirme ile sunulan burun tipleri konusunda, günlük hayatta karşılaştığımız birçok insanın davranışları arasında bir paralellik kurulduğunda bakın neler ortaya çıktı.

ROMALI BURNU

Ucu aşağıya doğru eğimli olan bu burun tipine sahip kişiler, hayatta cesur karar verebilme ve net düşünme yeteneğine sahip. Aynı zamanda iyi bir meydan okumadan da kaçınmazlar. Orta yaşa geldiklerinde oldukça gelişmiş bireyler haline gelmeleri kaçınılmazdır.

KISA BURUN

Kendilerine güvenleri düşük olabilir. Genellikle kesin olmayan veya dar görüşlere de sahip olabilirler. Özgürlüklerine düşkün olmakla birlikte zaman zaman kıskanç biri haline dönüşebilirler.

KEMERLİ BURUN

Kemerli burun genellikle kişinin stratejik biri olduğunun göstergesidir. Bu durum aynı zamanda girişimci olan, iyi bir zihinsel güdüye ve dayanıklılığa sahip bir kişinin işaretidir.

DÜZ BURUN

Genellikle burun deliklerini görünür kılan ve bir ucu yukarıya dönük olan bu tür küçük buruna sahip olan kişiler, ruhsal ve fiziksel olgunluğa erişmekte zorlanırlar. Dünya ve her türden insan hakkında bilgili olduklarını iddia edebilirler ve aynı zamanda kaygısız tavırları onları zor durumda bırakabilir.

KALKIK BURUN

Düz burna benzese de kalkık burnun uçları daha dikey ve yuvarlaktır. Bu burna sahip olan kişiler, genellikle pratik, güvenilir ve dengeli olma eğilimine sahiptir.

YUNAN BURNU

Bu burna sahip olan insanlar, net düşünme ve hoşgörülü olma gibi özelliklere sahiptir. Yapmak istedikleri şeyler konusunda sabırlı olmaları ve güvenilir tavırları ile dikkat çekerler. Sanatsal konulara yatkınlıkları olabilir.

KANCA BURUN

Kanca burna sahip kişiler, başarıya ulaşma konusunda takıntılı olabilirler. Kancalı burna sahip kişiler, eğitim alanında çok başarılı olabilir, iyi iş bulma konusunda gelişmiş bir içgüdüye sahip olabilirler.

DOLGUN BURUN

Dolgun burun insanlar genellikle cömert, duygusal ve duyarlıdır. Fakat dedikodulardan hoşlanmadıkları için de ihtiyatlı davranırlar. Özel yaşamlarında başkalarına yardım etme konusunda isteklidirler.

DÜZENSİZ BURUN

Teorik olarak güçlü ve inatçı insanların sahip olduğu bir burun tipi olarak bilinir. Fakat bir noktadan sonra oldukça cömert kişilerdir.

DAR BURUN

Dar burunlu insanlar, kendilerine güvenle dikkatleri üzerine çeker. Genellikle inatçı, olma eğilimine sahip olabilirler ve manevi konulara ilgileri bulunur.