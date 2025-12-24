Buzdolabındaki kötü kokuyu tek seferde yok ediyor! Temizlik uzmanından bilinmeyen tüyo...

Bir sosyal medya videosunda, profesyonel temizlikçi Kellsie evdeki kötü kokuları gidermek için dört etkili yöntemden bahsediyor. Mumlar ya da oda spreylerine göre çok daha etkili olduğunu vurgulayan Kellsie, özellikle buzdolabı kokuları için vanilya özünü öneriyor. "Bir profesyonel temizlikçi olarak, evdeki kötü kokular için yemin ettiğim dört yöntem var. Spreylerden çok daha iyi çalışıyorlar ve hemen uygulanabiliyorlar," diyor.

Buzdolaplarında oluşan kötü kokuların en yaygın nedeni dökülen yiyecekler, unutulmuş gıdalar ve yeterince temizlenmeyen raflar. Kellsie, kötü kokular devam ediyorsa kapsamlı bir temizlik yapılması gerektiğini belirtiyor. Bunun için önce tüm raf ve çekmecelerin çıkarılıp ayrı ayrı temizlenmesini öneriyor.

Asıl etkili çözüm ise vanilya özü. Kellsie, iki yemek kaşığı vanilya özünü yaklaşık bir buçuk su bardağı suyla karıştırarak sprey şişesine koymayı tavsiye ediyor. Bu karışımla buzdolabının tüm iç yüzeyleri mikrofiber bez ya da kâğıt havluyla siliniyor ve durulanmıyor. Vanilyanın kalıcı bir koku giderici etkisi olduğunu söyleyen Kellsie, "Vanilya temizliğin ardından da deodorize etmeye devam eder, buzdolabınız uzun süre ferah kokar," diye ekliyor.

Öte yandan vanilya özü üreticisi Nielsen-Massey, bu ürünlerin esasen gıda amaçlı olduğunu hatırlatarak dikkatli kullanılmasını öneriyor. Daha yoğun bir etki için birkaç damlanın doğrudan süngere damlatılması yeterli olabiliyor.

Kimyasal ürünlerden kaçınmak isteyenler için doğal alternatifler de mevcut. Mutfak uzmanları; limon, karbonat ve tuz karışımını öneriyor. Bir tabağa dilimlenmiş limon koyup üzerine karbonat ve tuz serpilerek buzdolabında bekletildiğinde, kötü kokuların büyük ölçüde azaldığı belirtiliyor.

Karbonat, asidik kokuları nötralize eden alkali yapısıyla bilinirken; limon ise antibakteriyel ve antiseptik özellikleri sayesinde hem bakterilerle mücadele ediyor hem de ferah bir koku sağlıyor. Bu yöntemler, buzdolabını temiz ve taze tutmak isteyenler için çevre dostu ve pratik çözümler sunuyor.