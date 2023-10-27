Çakırlar Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir? Çakırlar Korusu Giriş Ücreti Var Mı, Kaça Kadar Açık?

Şehir merkezine çok yakında yer alan Çakırlar Korusu, açık hava faaliyetleri yapma imkanı sunar. Koru, bakir doğası ile ülkemizdeki turizm cennetlerinden biri olarak dikkat çeker. Yerel yönetimin faaliyetleri sonucunda turizm için daha elverişli bir hale gelmiştir. Bitki ve hayvan çeşitliliği açısından da oldukça zengindir. Çakırlar Korusu nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti var mı ve kaça kadar açık gitmeden öğrenilmesinde fayda vardır.

Çakırlar Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Samsun'un Atakum ilçesindeki İncesu Yalı mahallesinde bulunan Çakırlar Korusu, yılın her dönemi ziyaretçi çeken ormanlık bir alandır. Özellikle yaz aylarında piknik yapmak için gelen aileler, doğanın, ahşap yürüyüş yollarının, restoranların ve kuş kafesinin tadını çıkarır. Geniş mesire alanları sayesinde yer bulmak oldukça kolaydır. Çakırlar Korusu, Samsun il merkezine 20 kilometrelik bir mesafede yer alır ve aşağı yukarı 18-20 dakikada gidilebilir. İstanbul'dan buraya ulaşmak için kullanılması gereken karayolu, E80'dir. Ankara'dan D200, İstanbul Samsun Yolu, D100, E80, Samsun Çorum Yolu, D795 ve E95 yolları üzerinden seyahate çıkılmalıdır. İzmir'den gitmek için ise O-5 karayolunu kullanmak gerekir. Ek olarak, 12, 13, 19, 24/A, E1, E3, T3 otobüs hatlarına binerek Çakırlar Korusu'nun yakınlarında inmek mümkündür.

Çakırlar Korusu Giriş Ücreti Var mı?

Karadeniz ormanlarının güzelliğini yakından görmek ve mesire alanlarında piknik yapmak için Çakırlar Korusu tercih edilebilir. Samsun'un en eski piknik ve yürüyüş yerlerinden biridir. İl merkezine çok uzak olmadığından dolayı yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği bir yerdir. Hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin giriş ve çıkış saatleri, 08:00-23:00'tür. Doğada vakit geçirmeye, manzaranın keyfini çıkarmaya, spor ile yürüyüş yapmaya ve fotoğraf çekmeye imkan tanıyan Çakırlar Korusu'na giriş yapmak için herhangi bir ücret istenmemektedir.