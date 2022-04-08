Çalışanlar için hayat kurtaracak! 15 dakikada hazırlanan iftar yemeği

İşten yorgun geldiğinizde çoğunlukla, mutfağa zaman harcamaya gücünüz olmuyor. Özellikle geç geliyorsanız ve iftara misafiriniz gelecekse, bir panik halinde mutfağa koşuyorsunuz. Bu durum sizi; çok strese sokabilir. Peki bu kadar kısıtlı süre de nasıl yemekler yapabilirsiniz? Sizin için 15 dakikada harikalar yaratabileceğiniz yemekleri listeledik...
YOĞURT SOSLU KARNABAHAR KIZARTMASI TARİFİ
- 1 adet orta boy karnabahar
- 5 su bardağı sıcak su
- 1 tatlı kaşığı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 4 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı süt
- 2 adet yumurta
- 1 çay kaşığı pul biber
YAPILIŞI;
- Kök kısmını kestiğiniz ve yeşil yapraklarını temizlediğiniz orta boy karnabaharı, güzelce ayırın.
- Unlu sıcak suda karnabaharları 6-8 dakika kadar haşlayın.
- Haşlanan karnabaharları suyunu süzdürdükten sonra bir servis tabağına alın.
- Kızartma harcı için; ayrı bir kaba aldığınız yumurtalar, süt, un ve tuzu bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
- Sıvı yağı geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Kızartma harcına tamamen batırdığınız haşlanmış karnabaharları, kızgın yağda kızartın.
- Sonra kızarttığımız karnabaharları servis için tabağa alalım. Üzerine yoğurt ve pul biber ekleyerek servis edelim.