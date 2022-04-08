Çalışanlar için hayat kurtaracak! 15 dakikada hazırlanan iftar yemeği

İşten yorgun geldiğinizde çoğunlukla, mutfağa zaman harcamaya gücünüz olmuyor. Özellikle geç geliyorsanız ve iftara misafiriniz gelecekse, bir panik halinde mutfağa koşuyorsunuz. Bu durum sizi; çok strese sokabilir. Peki bu kadar kısıtlı süre de nasıl yemekler yapabilirsiniz? Sizin için 15 dakikada harikalar yaratabileceğiniz yemekleri listeledik...