Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Çalışanlar için hayat kurtaracak! 15 dakikada hazırlanan iftar yemeği

Çalışanlar için hayat kurtaracak! 15 dakikada hazırlanan iftar yemeği

Yoğun bir çalışma hayatı olanların mutfakta zaman geçirmeye pek vakti yoktur. İşten telaşla ve yorgun bir şekilde eve gelerek, "iftara ne pişiricem şimdi diye" düşünmelere son! Vereceğimiz bu 5 pratik tarif; İftar saatinde hayatınızı kolaylaştıracak, aynı zamanda lezzeti ile sizi büyüleyecek...

ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.04.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 12:29
Çalışanlar için hayat kurtaracak! 15 dakikada hazırlanan iftar yemeği

İşten yorgun geldiğinizde çoğunlukla, mutfağa zaman harcamaya gücünüz olmuyor. Özellikle geç geliyorsanız ve iftara misafiriniz gelecekse, bir panik halinde mutfağa koşuyorsunuz. Bu durum sizi; çok strese sokabilir. Peki bu kadar kısıtlı süre de nasıl yemekler yapabilirsiniz? Sizin için 15 dakikada harikalar yaratabileceğiniz yemekleri listeledik...

KREMALI TAVUK TARİFİ

  • 1 adet soğan
  • Yarım kilo tavuk göğsü
  • 3 sivri kapya biber
  • 2 diş sarımsak
  • 2 tane yeşil biber
  • 1 tatlı kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Köri
  • Krema

.YAPILIŞI;

  1. Öncelikle tavukları jülyen usülü ya da küp küp doğrayın.
  2. Tencereye çok az yağla ısıtıp tavukları hafif sulu kalacak şekilde kavurun.
  3. Sonrasında soğan ve sarımsağı ekleyin ve kavurmaya devam edin.
  4. Biber ve domatesleri de ekleyerek 5 dakika boyunca kapağı kapalı vaziyette pişirin.
  5. Sonra üzerine kremayı dökün ve güzelce karıştırın.
  6. Sonrasında sıcak suda erittiğiniz salçayı, tuz ve baharatları da ekleyerek suyunu çekene kadar pişirin.

YOĞURT SOSLU KARNABAHAR KIZARTMASI TARİFİ

  • 1 adet orta boy karnabahar
  • 5 su bardağı sıcak su
  • 1 tatlı kaşığı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 4 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı süt
  • 2 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı pul biber

YAPILIŞI;

  1. Kök kısmını kestiğiniz ve yeşil yapraklarını temizlediğiniz orta boy karnabaharı, güzelce ayırın.
  2. Unlu sıcak suda karnabaharları 6-8 dakika kadar haşlayın.
  3. Haşlanan karnabaharları suyunu süzdürdükten sonra bir servis tabağına alın.
  4. Kızartma harcı için; ayrı bir kaba aldığınız yumurtalar, süt, un ve tuzu bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
  5. Sıvı yağı geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Kızartma harcına tamamen batırdığınız haşlanmış karnabaharları, kızgın yağda kızartın.
  6. Sonra kızarttığımız karnabaharları servis için tabağa alalım. Üzerine yoğurt ve pul biber ekleyerek servis edelim.

MİLFÖY PİDESİ TARİFİ

  • Sucuk
  • 1 domates
  • 1 biber
  • 1 su bardağı su
  • 1 çorba kaşığı domates salçası
  • Kekik
  • Karabiber
  • Tuz
  • Milföy
  • Kaşar peyniri

YAPILIŞI;

  1. Milföy hamurunu buzluktan çıkarıp açın.
  2. Sucuk, biber, domatesleri minik minik doğrayıp önce hazırladığınız baharatlı domates sosunu ardından malzemeleri milföyün içine koyun.
  3. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine koyun ve pide gibi kenarlarından bükün. Salçalı sosu tekrar kenarlarına sürün.
  4. Kızarana kadar 180 derecede pişirin.
  5. Pidemiz hazır! afiyet olsun

MÜCVER TARİFİ

  • 1 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı mısır unu
  • 3 adet rendelenmiş kabak
  • 1 yemek kaşığı un (kıvama göre arttırın)
  • Yarım kase kaşar rendesi
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı zerdeçal
  • Birkaç adet dereotu

YAPILIŞI;

  1. Kabakları rendeleyelim.
  2. Yumurta ve baharatları karıştıralım.
  3. Daha sonra karışımımızı, tüm malzemelerimizle birleştirelim.
  4. Sonra mısır unu ve normal unu ekleyerek kıvama getirelim.
  5. Hazırladığınız harcı ister tavada ya da fırında pişirebilirsiniz.
  6. Tercihe göre üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!

KAVRULMUŞ MAKARNA TARİFİ

  • 1 paket makarna
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı nane
  • 1 adet tavuk bulyon
  • Kaşar peyniri rendesi
  • Tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı koyup eritin.

YAPILIŞI;

  1. Yarım paket burgu makarnayı erittiğiniz tereyağının üzerine boşaltarak kavurun.
  2. Makarnalar kahverengi oluncaya kadar bu işleme devam edin.
  3. Salçayı ekleyin ve kavurmaya devam edin.
  4. Sonra paketteki diğer makarnayı da üzerine ekleyerek bir bardak sıcak su ilave edin. Ardından tavuk bulyonu içine atın.
  5. Tuzu da ekledikten sonra kaynamaya bırakın. Makarna piştikten sonra üzerine kaşar rendesi serpip servis edin.
SON DAKİKA SON DAKİKA