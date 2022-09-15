Çamaşır makinesi filtre temizliği nasıl yapılmalı? Makinenizin performansını en az iki kat artıracak

Filtrenin kapasitesi çok fazla olduğundan, temizleme kapasitesini canlı tutmak için düzenli olarak (ayda en az birkaç kez) temizlenmesi gerekir. Aşırı kirli filtreler, makinenizin verimliliğini bozabilir ve birikme artmaya devam ettiği için temizlemezseniz, nihayetinde değiştirilmesi gerekecektir. Neyse ki, çoğu filtre erişilebilir temizlik için kolayca çıkarılabilir.

Bir çamaşır makinesi filtresi, normal yıkama işlemi sırasında giysilerinizden çıkan saç, toz, kir ve kiri hapseder. Çoğu sentetik giysiden dökülen mikroplastiklerin bir kısmını bile yakalar.

Çamaşır makinesinin filtresi tıkandığında, makine performansı büyük oranda etkilenir. Yetersiz temizliğe, deterjan kalıntılarına ve hatta kötü kokuya neden olabilir. Bu nedenle çamaşır makinenizin filtresini temizlemek büyük önem taşıyor.

Filtrenin nerede olduğunu bulmak için asıl dikkat etmeniz gereken nokta; kullanım kılavuzuna bakmaktır. Birçok modern önden yüklemeli makinede ya ünitenin altındaki tamburun altında bir tane bulunur ya da filtre yerine ayda bir temizlenmesi gereken kendi kendini temizleyen bir pompa kullanır. İkincisi için, pompa çekmecesinin çıkarılması, durulanması ve yeniden takılmasıyla ilgili üreticinizin talimatlarını gözden geçirdiğinizden emin olun.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ FİLTRESİ NASIL TEMİZLENİR?

Çamaşır makinenizin filtresini çıkarmalı ve en az 10 dakika sıcak suda bekletmelisiniz. Yüzeydeki kiri temizlemek için gerektiği gibi fırçalayın. Küçük lekeler için yumuşak bir bez veya sünger kullanın, ancak filtreye zarar vermemek için nazikçe bu işlemi gerçekleştirin. Genellikle az miktarda bulaşık sabunu da temizliğe yardımcı olacaktır.

Ardından, biriken sabun köpüğünü veya küfünü çıkarmak için yumuşak bir ovma pedi kullanarak filtreyi temizleyin. Filtreyi değiştirmeden önce, açıklıkta gizlenmiş olabilecek küfleri sildiğinizden emin olun.

Bir temizliği ne sıklıkta tamamlamanız gerektiğine gelince, ilk önce kullanıcı kullanım kılavuzunu gözden geçirmeniz en iyisidir. Üretici talimatları genellikle dikkatli olmakta ve ayda bir sıklıkta temizlik yapmaktadır. Belirli bir kural bulamıyorsanız, aylık başlangıç için en ideal temizlik aralığıdır, ancak düzenli kullanımda 2 ayda bir de yeterli olacaktır.