Çamaşır makinesinde rengi karışan çamaşırları tek malzeme ile eski haline döndürün! Dakikalar içinde etkili...

Severek giydiğiniz kıyafetlerin solduğunu ya da çamaşır makinesinde renklerinin değiştiğini görmek moral bozucu bir durum olabilir. Bazı durumlarda çamaşır deterjanı kıyafetlerin üzerinde birikerek onları mat gösterebilir aynı zamanda solma, kullanım süresinden dolayı da olabilir. Bazen bizi iyi hissettiren ve uzun süre giymek isteyeceğimiz kıyafetlerle vedalaşmak istemeyiz. İşte bu gibi durumlar için evde bulunan malzemeler ile yapabileceğiniz kolay birkaç yöntem bulunuyor. Denemek isteyenler için yöntemleri tek tek anlatıyoruz…
TUZ İLE TEKRAR PARLAKLIĞI SAĞLAMAK
Deterjanın kıyafetlerinizin üzerinde birikmesi solmaya sebep olabilir özellikle de toz çamaşır deterjanı sıvı deterjana oranla daha çok kalıntı bırakabilir. Böyle bir durumda tuzdan yardım isteyebilirsiniz. Solmuş olan kıyafetlerinizi ve deterjanınızı çamaşır makinenize koyun.
Tambura yaklaşık olarak yarım su bardağı tuz ekleyin. Tuzu ekledikten sonra çamaşır makinenizi çalıştırın. Çamaşırlar yıkandıktan sonra çıkarıp kurutmaya atılabilir ya da asarak kurumaya bırakabilirsiniz.
Not: Çamaşır makinesinde tam çözünemeyebileceği için iri taneli tuzlar atmamanız önerilir
BEYAZ SİRKE İLE EKSTRA CANLILIK
Bu formülü tuzdan beklediğiniz gibi sonuç alamadığınızda kullanabilirsiniz.
Sirke, deterjan ya da sert suyun geride bırakabileceği minerallerin parçalanmasına yardım eder. Böylelikle kıyafetlerini daha parlak görünür.
Bir bardak olacak sirkeyi yumuşatıcı göze koyabilirsiniz.
Daha derin bir temizlik isterseniz kıyafetlerinizi yıkamadan öncesinde yaklaşık olarak 20-30 dakika boyunca bir bardak beyaz sirke ve yaklaşık 4 litre ılık suda bekleterek sonrasında yıkayabilirsiniz.
Sirke kokusu durulama işlemi esnasında kıyafetlerden çıkacaktır. Bu nedenle çamaşırlarınızı makineden çıktıktan sonra sirke kokusu gelmeyecektir.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE RENKLERİ BİRBİRİNE KARIŞAN ÇAMAŞIRLAR NASIL DÜZELTİLİR?
DETERJANLI SUDA BEKLETMEK
İyi bir toz deterjanla köpürttüğünüz suda kıyafetlerinizi bekletmelisiniz. Bu işlemi yaparken kıyafetinizi, kullanmış olduğunuz deterjanın kalitesine ve kıyafetinizin yıkama talimatlarına uygun olacak şekilde bekletmelisiniz. Aksi bir durumda kıyafetinizin yapısı bozulacaktır.
TEKRAR YIKAMAK
Çamaşır makinesinde boyanan çamaşırları tekrar eski haline getirebilmek için iyi bir toz deterjanla makinede uzun programda tekrar yıkayabilirsiniz. Ancak bunu yaparken kıyafetin kurumamış olmasına dikkat etmelisiniz. Eğer kıyafet kurumuşsa düzeltmek istediğimiz bölgeyi nemlendirmelisiniz.
AYNI RENK ÇAMAŞIRLAR İLE YIKAMAK
Tekrar yıkama işleminden beklediğimiz gibi sonuç alamadıysak boyanan kıyafetimizi yine toz deterjanla ve uzun programda fakat bu sefer kendi renginde olan kıyafetler ile yıkamalıyız
LEKE ÇIKARICI UYGULAMAK
Eski haline döndürmek istediğimiz bölgeye renkli çamaşırlar için kullanabileceğimiz türden bir leke çıkarıcı uygulamalıyız. Bu yapacağınız işlemi leke çıkarıcının üzerindeki talimatlara uyarak yapmalısınız.
KURU TEMİZLEME SIVISI KULLANMAK
Tüm işlemleri uyguladıktan sonra hala sonuç alamadıysanız son çare olarak kuru temizleme sıvısı kullanabilirsiniz. Fakat bu sıvı kimyasal içeriği çok yoğun olduğu için oldukça dikkatli bir şekilde kullanmalısınız. Dikkatli kullanılmadığında cildinize ve kıyafetlerinize ciddi zararlar verebilir. Aman dikkat! Kuru temizleme sıvısı kullanırken maske ve eldiven kullanımı tavsiye edilir. Ve bu işlem esnasında yoğun soluma yapmamak tavsiye edilir.