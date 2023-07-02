Çamaşır makinesindeki kötü kokuyu yok ediyor! Bu yöntem bozuk yumurta kokusunu tek hamlede bitiriyor...

Uzmanlar, "Çamaşır makinenizi düzenli olarak temizlemeniz önemlidir. Makinenizi her bir ila üç ayda bir derinlemesine temizlemenizi tavsiye etsek de temizleme sıklığınız, cihazınızın ne sıklıkta kullanıldığına bağlı olmalıdır" diyor.
"Makinenizi düzenli olarak temizleyerek küf, bakteri ve koku oluşumunu önleyebilir, her seferinde mükemmel hijyenik ve taze çamaşırlar elde edebilirsiniz."
ÇAMAŞIR MAKİNESİ NASIL TEMİZLENİR?
Tamburun içini temizlemek için deterjan çekmecesine uygun bir kireç sökücü toz veya tablet koyun ve yüksek sıcaklıkta (70°C ve üzeri) boş bir program çalıştırın.
Döngü bittiğinde, fazla suyu çıkarmak için makinenin içini bir bezle silin.
Uzmanlar şu tavsiyede bulundu: "Makinenizin lastik contalarını küf ve küften korumak için nemli bir bez ve sabunlu su kullanın.
Lastik contaların etrafını dikkatlice silin ve contaları metalden ayırmadığınızdan emin olun. Herhangi bir kir kalırsa, yüzeyi fırçalamak için eski bir diş fırçası kullanabilirsiniz.
DETERJAN GÖZÜNÜ TEMİZLEME
Deterjan çekmecesini çamaşır makinesinin her dört ila beş kullanımından sonra temizleyin. Deterjan çekmecelerinde hızla deterjan kalıntıları birikebilir, bu da deterjanın ve yumuşatıcının tambura girmesini zorlaştırır.
Temizlemek için, cihazın kapalı olduğundan emin olun, çekmeceyi çıkarın ve ılık suda yıkayın.
Çekmecenin köşelerine ve bağlantı parçalarına ulaşmak için bir diş fırçası kullanın. Çekmece muhafazasının alt tarafını temizlemek için bir diş fırçası da kullanılabilir.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN FİLTRESİNİ TEMİZLEME YÖNTEMİ
Çamaşır makinenizdeki filtreyi düzenli olarak temizlediğinizden emin olun. Her üç ayda bir veya tıkandığında temizlenmesi önerilir.
Makinenizin sağ alt tarafında bulunan filtre, suyun tahliyesi sırasında madeni para, düğme gibi yabancı cisimlerin tahliye pompasını olası hasarlarından korur. Bu nedenle düzenli temizlenmesi önemlidir.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ TEMİZ TUTMANIN İPUÇLARI