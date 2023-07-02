Çamaşır makinesindeki kötü kokuyu yok ediyor! Bu yöntem bozuk yumurta kokusunu tek hamlede bitiriyor...

Çamaşır makinesi tüm kıyafetlerimizi temizliyor ancak çamaşır makinesinin temizliği genelde göz ardı ediliyor. Çamaşır makinesinin de düzenli olarak temizlenmesi kıyafetlerin de temiz olmasını sağlayacaktır. Aksi halde makineden gelen kötü kokular, kıyafetlere sinebilir ve hatta zarar verebilir. İşte kolayca bu kötü kokudan kurtulup makinenizi temizlemenin yolu…

Giriş Tarihi: 02.07.2023 11:07 PAYLAŞ ABONE OL

Uzmanlar, "Çamaşır makinenizi düzenli olarak temizlemeniz önemlidir. Makinenizi her bir ila üç ayda bir derinlemesine temizlemenizi tavsiye etsek de temizleme sıklığınız, cihazınızın ne sıklıkta kullanıldığına bağlı olmalıdır" diyor.

"Makinenizi düzenli olarak temizleyerek küf, bakteri ve koku oluşumunu önleyebilir, her seferinde mükemmel hijyenik ve taze çamaşırlar elde edebilirsiniz."