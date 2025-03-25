Çamaşır makinesindeki küfü anında yok ediyor! Her evde bulunan o malzeme yeterli…

Çamaşır makinesi kapakları, nem ve sıcaklık nedeniyle küf ve bakteri üreme alanı olabilir. Çamaşır makineleri, kir, küf ve bakteri birikmesine eğilimlidir. Bu sorun özellikle çamaşır makinesi kapağında daha belirgin hale gelir, çünkü nem, sıcaklık ve deterjan artıkları kauçuk malzeme içinde küf oluşumuna zemin hazırlar. Ayrıca, çamaşır makinesinin kapağının kapalı kalması da bu oluşumun hızlanmasına neden olabilir.