Çamaşır makinesindeki küfü tek seferde yok ediyor! İlk günkü haline dönüşecek...

Çamaşır makinelerinin fazla su kullanması nedeniyle, içlerindeki nemli ortam, küf ve bakterilerin üremesi için uygun bir zemin oluşturur. Ancak doğru temizlikle bu sorunu sadece bir yıkama döngüsünde çözmek mümkündür. Çamaşır makineleri, kirli kıyafetleri temizlemek amacıyla kullanılsa da, temizlik yapılmaması durumunda, taze yıkanan kıyafetlerde kötü kokular ve kalıntılar oluşabilir. Ayrıca, makinelerde küf ve bakteri birikmesi de olasıdır.
Temizlik uzmanı Sarah Dempsey, çamaşır makinesinin düzenli bakımını yapmanın en iyi yöntemlerini ve kullanılması gereken ürünleri önerdi. Çamaşır makinesi temizliği, doğru yapılmadığında kalıcı hasarlara yol açabilir. Özellikle kapı contası, kötü kokular veya koyu lekeler göründüğünde dikkat edilmesi gereken bir alan.
Sarah Dempsey, çamaşır makinesi contasının temizliği için en iyi yöntemin sıcak suyla bir yıkama döngüsü çalıştırmak olduğunu belirtti. Temizlik için özel ürünler kullanmanın önemine değinerek, çamaşır makinesi temizleyicilerinin etkili olduğunu vurguladı. Sarah, mühendislerin bu ürünlerin küf ve bakterileri temizlemede en etkili olduğunu onayladığını ifade etti.
Evde bulunan malzemelerle de temizlik yapılabileceğini söyleyen Dempsey, beyaz sirke kullanarak çamaşır makinesinin tamburunu silmenin, kalıntıları ve sert su lekelerini temizlemeye yardımcı olacağını belirtti. Ayrıca, deterjan gözüne sirke dökerek sıcak suyla yıkama yapmak, makinenin daha derin temizlenmesini sağlar.
Küf oluşumunu engellemek için, çamaşır makinesinin kapısını ve deterjan çekmecesini kullanım sonrasında açık bırakmanın önemli olduğunu belirten Sarah, bu şekilde hava sirkülasyonunun sağlanarak küf ve bakteri birikiminin önlendiğini söyledi. Eğer kokular devam ediyorsa, boruların da kontrol edilmesi gerektiğini ekledi.