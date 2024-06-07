Çamaşır makinesini sakın bu şekilde çalıştırmayın! Makinenizin ömrünü çürütüyor..

Bir sosyal medya kullanıcısı bu kafa karıştırıcı durumu ortadan kaldırmak için çamaşır makinelerindeki üç bölmenin ne işe yaradığını ve aslında nasıl kullanmamız gerektiğini anlattı.



İlk olarak bölmeler, ön kısımlarında sayılarla numaralandırılmıştır. Yapılan yıkama türüne göre ise ( ön yıkama - normal yıkama) deterjanı koyacağınız yer değişiklik gösterir.