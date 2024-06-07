Çamaşır makinesini sakın bu şekilde çalıştırmayın! Makinenizin ömrünü çürütüyor..

Çamaşırlarımızı pratik bir şekilde temizlenmesini sağlayan çamaşır makinesinin deterjan bölmeleri çoğunlukla karıştırılıyor.
Bir sosyal medya kullanıcısı bu kafa karıştırıcı durumu ortadan kaldırmak için çamaşır makinelerindeki üç bölmenin ne işe yaradığını ve aslında nasıl kullanmamız gerektiğini anlattı.
İlk olarak bölmeler, ön kısımlarında sayılarla numaralandırılmıştır. Yapılan yıkama türüne göre ise ( ön yıkama - normal yıkama) deterjanı koyacağınız yer değişiklik gösterir.
İlk bölme, çok kirli çamaşırları(ön yıkama) yıkamak üzere kullanmanız gereken ön yıkama içindir. Eğer ön yıkamalı program kullanıyorsanız, ilk bölmeye (en sağdaki bölme) bir miktar toz deterjan ya da sıvı deterjan koyduğunuz zaman makineniz çamaşırlarınızı iki kez yıkar.
Diğer bölme ise ilk bölmeye oranla biraz daha büyüktür. Bu ana deterjan bölmesi olarak söylenebilir. Genellikle üç bölmeden en büyüğü olur fakat ayırt edemiyorsanız bazı çamaşır makinelerinde iki rakamıyla da gösterilir.
En önemli bölmesi ise yumuşatıcı koyduğumuz bölmedir. Diğer iki bölmeden farklı bir boyutta, rengi ya da şekli farklı olan bu bölme kolaylıkla fark edilebilir. Bunu yalnızca kıyafetlerinizin daha yumuşak ve güzel kokmasını istiyorsanız kullanmanız yeterli olacaktır.
Bazı çamaşır makinelerinde kullanışlı olması için semboller bulunur.
I - Ön yıkama
II - Ana yıkama
Çiçek sembolü- yumuşatıcı şeklinde gösterilebilir.