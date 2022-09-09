Çamaşırlarınızı soğuk suyla yıkarsanız ne olur?

Giysinizin yıkanması gereken tam sıcaklığı öğrenmek için giysinizin iç dikişindeki bakım etiketini kontrol etmeniz önemli. İçinde dalgalı bir su hattı olan kare bir küvete benzeyen bir sembol olacak. Sembolün içindeki nokta sayısı, o giysiyi yıkamanız gereken en yüksek sıcaklığı temsil eder. Bu derecelere göre çamaşırlarınızı yıkamanız yıpranmasının önüne geçecektir.

Giysilerinizi sıcak su yerine soğuk suda yıkamanın birçok faydası vardır. Örneğin, giysinizde leke varsa, yapmak isteyeceğiniz son şey onu sıcak suda yıkamak olacaktır. Daha yüksek sıcaklıklardaki su, lekeleri çıkarmak yerine kumaşın daha derinlerine yerleştirir ve bu nedenle soğuk su her türlü giysi lekesini çıkarmak için en iyisidir. Sıcak su, giysilerdeki boyaları da parçalayarak solmalarına neden olurken, soğuk su ise boyaların akmasını ve daha açık renkli giysilere geçmesini engeller.

MİKROPLAR ÖLMÜYOR

Giysilerinizi yıkamak için soğuk su kullanmanın bir dezavantajı, onları sıcak su gibi dezenfekte etmeyecek olmasıdır. Çamaşırlarınızı yıkamak için yüksek sıcaklıkta su kullanmak; mikrop, bakteri ve virüslerden arındıracak. Bu nedenle, eğer hasta olduysanız kesinlikle iyileştikten sonra çarşaflarınızı yıkamanız önerilir.

Ellerinizi yanlışlıkla o kadar sıcak su altında yıkamak istemeyebilirsiniz. Bazı giysiler de yüksek sıcaklıklarda yıkanmaya dayanamaz. Çamaşırlarınızın sıcak suyla yıkanmasının güvenli olup olmadığını öğrenmek için bakım etiketine bakın. Üzerinde en az dört nokta bulunan bir sembol olmalıdır. Giysilerinizi dezenfekte edip soğuk su kullanmaya bir alternatif, normal çamaşır deterjanınızla birlikte beyaz damıtılmış sirke dökerseniz makinenizi sterilize etme ayarına getirmeyi unutmayın!