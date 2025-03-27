Camları adeta görünmez hale getiriyor! 10 dakikada pırıl pırıl temizliğin sırrı bu karışımda...

Kış aylarında biriken toz, yağmur lekeleri ve kir tabakası, camların mat ve kirli görünmesine neden olur. Ayrıca, polen mevsiminin başlamasıyla birlikte cam yüzeylerine yapışan polenler de camların temizliğini zorlaştırabilir. Ancak, doğru temizlik yöntemiyle bu lekelerden kolayca kurtulabilirsiniz.

Temizlik uzmanı Becky Rapinchuk, cam temizliği için en etkili yöntemi paylaştı. "Camları olabildiğince hızlı temizlemeyi seviyorum ve bunun için doğal ve etkili bir yöntem kullanıyorum." diyen Rapinchuk, üç temel malzeme ile camların mükemmel şekilde temizlenebileceğini belirtti.