Camları temizlemenin en kolay yolu! Bu iki malzeme ile adeta ayna gibi olacaklar…

Ayrıca, pencereler için harika olan sirke, evde birçok farklı temizlik işlemi için de kullanılabilir. Bir başka etkili ve doğal temizlik malzemesi olan karbonat ise pek çok alanda işe yarar. Büyük bir bahar temizliği öncesinde, bu iki malzemenin evde bulundurulması işleri çok kolaylaştırır.