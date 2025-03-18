Camlarınız temizlediğiniz halde kirli mi görünüyor? Meğer sebebi bu hataymış…

GÜNEŞLİ GÜNLERDE CAM TEMİZLEMEKTEN KAÇININ

Pencere temizliği için güneşli bir gün seçmek cazip gelebilir ancak bu büyük bir hata olabilir. Güneş ışığı, temizleme solüsyonunun çok hızlı kurumasına neden olarak lekeli bir görünüm bırakabilir. Bunun yerine, bulutlu ama kuru bir günün en uygun zaman olduğu belirtiliyor.