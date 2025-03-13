Camlarınızı yok gibi yapacak! Tek malzemeyle iz kalmadan temizlemenin sırrı

Temizlik uzmanı paylaştığı videonun başlığında: "Camlarınızı nasıl iz bırakmadan temizleyebilirsiniz? Bu yöntem her seferinde mükemmel sonuç veriyor" ifadelerine yer verdi.

Uzman, hafif nemli bir mikrofiber bezle bulaşık deterjanını camlara uygulayarak temizliğe başlıyor. Temizlik işlemi sırasında şunları ekliyor: "Gerçekten harika bir yöntem. Her seferinde mükemmel sonuç veriyor. Bunu duş camlarınıza, aynalarınıza ve benzeri yüzeylere de uygulayabilirsiniz."

Videonun başında temizlik uzmanı şu sözleri söyledi: "İşte camlarınızı tamamen iz bırakmadan temizlemenin yolu. Tek ihtiyacınız olan şey biraz bulaşık deterjanı."

MİKROFİBER BEZ KULLANMAYI ATLAMAYIN

Temizlik uzmanı, camları temizledikten sonra kuru bir mikrofiber bezle silerek ışıl ışıl parlayan sonuçları gösterdi. "Gördüğünüz gibi, her seferinde tamamen iz bırakmadan tertemiz oluyor" diye ekledi. Bu yöntemle camları temizlemek sadece üç dakika sürdü.

Mağazalarda satılan cam temizleyicilerle ilgili düşüncelerini paylaşan uzman, "Cam temizleyicilerin bazen cam yüzeyinde bir tabaka bıraktığını düşünüyorum. Bu yüzden artık cam temizleyici kullanmayı bıraktım ve sadece bu yöntemi tercih ediyorum" dedi.