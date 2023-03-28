Çarşafları birbirine dolanmadan yıkamanın yolu! Kırışıklık derdini ortadan kaldırıyor...

TENİS TOPU

Bu sizi şaşırtabilir, ancak iş karışmaya geldiğinde bir tenis topu en iyi arkadaşınız olabilir. Kurutma makinenize tenis topları koyduğunuzda, çarşaflarınızın birbirine dolanmasının önüne geçerler. Bu da daha iyi yıkanacakları ve kuruyacakları anlamına gelir. Özellikle kurutma makinenize tenis topları eklemenin bir diğer faydası da çamaşırlarınızın statikleşmesini önleyerek kurutma işlemini hızlandırmasıdır.

MAKİNEYE KOYMADAN ÖNCE KATLAYIN

Bu çok mantığa aykırı gelebilir ama önce denemenizi öneririz. Çarşaflarınızı ve yorganlarınızı çamaşır makinesine koymadan önce katlarsanız, daha düzgün yıkanır ve kururlar. Buradaki anahtar, çarşaflarınızın açıklığını (alt kısım) yıkamadan önce birkaç kez katlamak ve ardından geri kalanını da bu kısmın üzerine sararak katlamaktır. Ardından normalde yaptığınız gibi yıkayın ve kurulayın. Çarşaflarınızı kurutucudan çıkardığınızda çarşaflarınızın birbirine dolanmayacağını ve ıslak yer kalmadığını fark edeceksiniz.