Çarşafları birbirine dolanmadan yıkamanın yolu! Kırışıklık derdini ortadan kaldırıyor...

Nevresimlerinizi, çarşaflarınızı veya yorganlarınızı çamaşır makinesine ya da kurutucuya atmadan önce bu yöntemlerden size en kolay geleni deneyebilirsiniz. Bu sayede birbirlerine dolanmadan makineden çıktıklarını göreceksiniz.
FERMUARLARI VE DÜĞMELERİ KAPATIN
Bu işi olabildiğince çabuk bitirmek isteseniz bile, çarşaf ve nevresimizlerinizdeki tüm düğmeleri kapatmanız aslında yardımcı olabilir. Nevresimlerinizin düğmelerini ve fermuarlarını içerisindeki yastık ve battaniyelerini çıkarmak için az önce açmış olsanız bile tekrar kapatmanız büyük bir fark yaratacaktır. Bu size fazladan bir iş gibi gelebilir ama sonucu gördüğünüzde buna değeceğini anlayacaksınız. Tüm fermuarları ve düğmeleri kapattığınızda, bu dolaşmayı önler ve sonunda zamandan tasarruf etmenize yardımcı olacaktır.
MANDAL VE LASTİK BANTLAR
Çarşaflarınızda fermuar veya düğme yoksa, yaratıcılığınızı konuşturun. Bu alanları kapatmak ve karışıklığı önlemek için başka bir şey kullanabilirsiniz. Çamaşırlarınızı birbirine bağlamak için mandal veya lastik bant kullanırsanız, bu aynı zamanda dolaşmayı da önleyecektir. Tüm açık uçları kapatmak için çarşaflarınızın uçlarını birbirine bağlayın (dolaşmalarına neden olan budur). Ve sonra normalde yaptığınız gibi yıkayın. Çarşaflarınız 'kapalı' olduğu için birbirine dolanmazlar.
TENİS TOPU
Bu sizi şaşırtabilir, ancak iş karışmaya geldiğinde bir tenis topu en iyi arkadaşınız olabilir. Kurutma makinenize tenis topları koyduğunuzda, çarşaflarınızın birbirine dolanmasının önüne geçerler. Bu da daha iyi yıkanacakları ve kuruyacakları anlamına gelir. Özellikle kurutma makinenize tenis topları eklemenin bir diğer faydası da çamaşırlarınızın statikleşmesini önleyerek kurutma işlemini hızlandırmasıdır.
MAKİNEYE KOYMADAN ÖNCE KATLAYIN
Bu çok mantığa aykırı gelebilir ama önce denemenizi öneririz. Çarşaflarınızı ve yorganlarınızı çamaşır makinesine koymadan önce katlarsanız, daha düzgün yıkanır ve kururlar. Buradaki anahtar, çarşaflarınızın açıklığını (alt kısım) yıkamadan önce birkaç kez katlamak ve ardından geri kalanını da bu kısmın üzerine sararak katlamaktır. Ardından normalde yaptığınız gibi yıkayın ve kurulayın. Çarşaflarınızı kurutucudan çıkardığınızda çarşaflarınızın birbirine dolanmayacağını ve ıslak yer kalmadığını fark edeceksiniz.