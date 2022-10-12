Çatal bıçaklarınızı bulaşık makinesine bu şekilde dizmeyin! Bakteri oluşumuna neden oluyor…

ELDE YIKANMASI GEREKİYOR

Ttereyağı bıçaklarının yanı sıra, bıçakların da her zaman elde yıkanması gerektiğini söylüyor. En sevdiğiniz şefin veya eşleme bıçağını haftada bir veya iki kez bulaşık makinesinde çalıştırmanın daha hızlı körelmesine neden olarak daha az etkili ve kullanımı güvenli hale getirebileceğini söylüyor. Bundan dolayı bıçaklarınızı makineye asla atmayın. Hem keskinliği gidiyor hem de bıçaklarınızı kullanmadan eskimesini sağlayacaksınız.