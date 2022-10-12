Çatal bıçaklarınızı bulaşık makinesine bu şekilde dizmeyin! Bakteri oluşumuna neden oluyor…

Bulaşık makinesini yerleştirmek aslında bir sanattır ve sahip olduğunuz marka ve modele göre farklı görünecektir. Ayrıca, mutfak eşyalarınız, tabak takımlarınız ve en sevdiğiniz kahve kupalarınız sadece bulaşık makineniz kadar temiz olacaktır. Öyleyse gelin makine düzeni nasıl olmalı birlikte bir bakalım.
KULLANMA KILAVUZUNA BAKIN
Öncelikle, her zaman bulaşık makinenizin kullanım kılavuzunu okumalısınız. Doğru temizleme ve yükleme yöntemleri aynı markanın ürettiği ürünlerde bile farklılık gösterebilir ve gelecek yıllar boyunca makinenizi en iyi durumda tutmak için kullanma kılavuzunu mutlaka saklamalısınız.
YUKARI DOĞRU BAKMALI
Çatal, kaşık ve bıçaklarınızı bulaşık makinesine gerçekten koymak söz konusu olduğunda, temizlik uzmanları, bulaşıkları yerleştirmenin en iyi yolunun, kulpları yukarıda ve keskin kenarları aşağıda olması gerektiğini söylüyor. Bunun özellikle evde çocuklarınız varsa önemli olduğunu, çünkü keskin kenarları yukarı bakan gümüş eşyaların güvenlik tehlikesi oluşturabileceğini söylüyor. Ayrıca, çatalları parmaklarınızla uçlarından tutmak, özellikle yıkanmadıysa, mikrop ve bakteri oluşumuna neden olarak, çatal ve bıçaklarınızın hijyenik olmasını engeller.
ELDE YIKANMASI GEREKİYOR
Ttereyağı bıçaklarının yanı sıra, bıçakların da her zaman elde yıkanması gerektiğini söylüyor. En sevdiğiniz şefin veya eşleme bıçağını haftada bir veya iki kez bulaşık makinesinde çalıştırmanın daha hızlı körelmesine neden olarak daha az etkili ve kullanımı güvenli hale getirebileceğini söylüyor. Bundan dolayı bıçaklarınızı makineye asla atmayın. Hem keskinliği gidiyor hem de bıçaklarınızı kullanmadan eskimesini sağlayacaksınız.