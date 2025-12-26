Çaya düşen yavru kedi için nefes kesen kurtarma operasyonu

Atatürk Parkı'nda dişi kedinin sürekli miyavladığını duyanlar, Alaplı Çayı kenarına düşen yavrusunun burada mahsur kaldığını gördü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdivenle çaya inerek yavruyu kurtardı. İtfaiye erleri, yarası veya sakatlığı olup olmadığını kontrol ettiği kediyi, kurulamalarının ardından doğal ortamına bıraktı.

Anne kedi, çaya düşen yavrusunun kurtarılmasını böyle bekledi | Video

Bu arada, anne kedinin yavruyu kurtarma çalışmaları boyunca ekiplerin yanında beklediği görüldü.

İtfaiye amiri Çetin Güner gazetecilere, her canlının kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Gelen ihbar üzerine çaya düşen yavru kediyi kısa sürede kurtardık. Kurtarma sırasında yavrunun annesi olduğunu düşündüğümüz kedi de çalışmaları takip etti." ifadelerini kullandı.