Cennetten bir parça Maldivler

Esra Gizem Altınel

Hint Okyanusu üzerinde yer alan 1.200 adadan oluşan Müslüman bir ülke Maldiv Cumhuriyeti. Her adanın üzerinde tamamı ile özerk bir resort, yani ada otel bulunuyor. Kalacağınız otele, otelin bulunduğu ada ile Velena Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu başkent Male arasındaki mesafeye göre deniz uçağı veya sürat teknesiyle sağlayabiliyorsunuz. Türk vatandaşları için ülkeye giriş için öncesinden herhangi bir vize başvurusu yapmanıza gerek yok. Havalimanında sadece otel rezervasyonunuz, uçak biletiniz ve COVID-19 pandemisi dolayısıyla doldurmanız gereken sağlık formunu ibraz ederek 30 gün ülkede kalma iznine sahip olabiliyorsunuz.





Genel olarak pahalı olsa dahi, Maldivler'de herkesin bütçesine ve beklentisine göre bir otel bulabilmek mümkün. Özellikle geçmiş yıllara göre artan otel sayısı, getirdiği rekabet ortamı sayesinde turistlere fiyatlarda ciddi avantajlar yakalaması konusunda yardımcı oldu. Biz ise, belki biraz daha şanslı olanlardandık çünkü bu cennet ülkeyi özel bir basın gezisi ile tanıma fırsatı bulduk. Atmosferi birbirinden farklı üç ayrı otelde konaklama fırsatı bulduğumuz davette, Maldivler'in gerçekten bulunduğunuz otele göre ne kadar farklı deneyimler sunabildiğine şahit olduk.



JOALİ

Mesela Maldivler denilince akla ilk olarak kum ve deniz gelse de, bazı oteller lüks ve konfor konusunda işi başka bir seviyeye taşımış durumdalar. İlk konakladığımız Joali resort, lüks ile konforun bir arada buluşturulmasının en güzel örneklerinden.

Ferah ve lüks bir şekilde dekore edilmiş villalar, ister cam gibi suların üzerinde bulunan "deniz üzeri villaları" olsun, ister plajın özel bir bölümün de palmiye ağaçlarının arasına gizlenmiş "sahil villaları" olsun, hepsi tek bir şeyi vurguluyor: ayrıcalık.

Male'nin kuzeybatısındaki Raa Atolü'nde yer alan Joali, deniz uçağından indiğiniz andan itibaren sizi etkisi altına almayı başarıyor.

Tesis, 100 metrekareden 500 metrekareye kadar değişen toplam 73 villaya sahip. Her villanın en az bir havuzu olduğu için – evet, bazılarında iki tane var – bazı odaların toplam alanı 1.200 metrekareyi bulabiliyor.

Maldivler'in tertemiz suların üzerinde konuşlanmış, deniz üzeri villalarından sonsuzluk havuzunda Hint okyanusuna bakabildiğiniz bir odada konaklayabilir ya da tercihinizi sahil villalarından yana kullanabilirsiniz.





Sahil villaları, kendi açık hava spa lounge alanı içeren alanları ve denize birkaç adımlık uzaklıkları ile daha fazla mahremiyet arayanlar için mükemmel bir tercih olarak karşımıza çıkıyor.

Villalara yakından bakıldığında, tatil köyünün arkasındaki tasarımcılar, İstanbul merkezli Autoban ve Atölye4n ile Japon Studio Glitt'in, Joali markasını ve bu markanın arkasındaki tasarımı bir bütün haline getirmek için düşünülebilecek her ayrıntıya özen gösterdikleri görülüyor.

Konuklarına kendilerini özel hissettirmenin küçük ayrıntılarda gizli olduğunu gösteren sadece otelin mimarisi ve tasarımı değil. Her misafirin, odalarına girdikleri anda kendilerini bekleyen küçük bir cep telefonu bulunuyor ve bu telefonda sadece bir kişi kayıtlı: "Jadugarlar". Yerel Divehi dilinde sihirbaz anlamına gelen Jadugar, konakladığınız süre boyunca sizin kişisel yardımcınıza verilen isim. Otelde sunulan hizmetler hakkında bilgi almaktan, adanın içinde ulaşım gibi aklınıza gelen her konuda size destek oluyor.

Konukseverlik sadece Joali için değil, tüm tatil köyleri için Maldivler deneyiminin anahtar noktası ve Joali söz konusu olduğunda da, bu noktada hayal kırıklığına uğrama ihtimaliniz bulunmuyor. Genel Müdür Enver Arslan'ın yönetimindeki tesis ve personel, konaklamanızı unutulmaz bir deneyim haline getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.

Adada yeme içme aktivitelerine gelirsek, Joali, birbirinden farklı dünya mutfaklarında da uzmanlaşmış restoranlara sahip.

Özellikle, dünyaca ünlü mimar Noriyoshi Muramatsu tarafından tasarlanan ve Hint okyanusu manzaralı bir ortamda Japon mutfağının en iyi seçeneklerini sunan bir restoran olan Saoke mutlaka deneyimlenmesi gereken bir seçenek.

Aradığınız Maldivler deneyimi lüks ve konfor odaklı ise, Joali en doğru seçenek olacaktır. 2020'de Tripadvisor Travellers' Choice "En İyinin En İyisi" ödülünü kazanan otel, konuklarına unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamayı vaat ediyor.

MİRİHİ

İkinci durağımız ise, merkez adadan deniz uçağıyla 30 dakikada ulaşabileceğiniz Mirihi. İsmini yerel bir çiçekten alan otel, misafirlerine alışılmış lüks konseptine ek olarak, sadeliğin getirdiği dinginliği sunuyor. Resepsiyona yakın bir nokta dışında, adanın hiçbir yerinde televizyon bulunmuyor mesela.





Mirihi'nin odaklandığı başka bir doğallık ise tüm adada yalın ayak gezebilme özgürlüğü. Restoranlardan resepsiyona, bütün zeminler Maldivler'in ipeksi kumu ile kaplı olduğu için, misafirler adada kaldıkları süre boyunca terlik veya ayakkabısız gezebiliyor. Bünyesinde sahil ve deniz üzeri villaları olmak üzere 38 oda bulunduran Mirihi, otantik Maldiv misafirperverliğini sunmaya çalışan personeli ile tatiliniz boyunca konforunuz ve huzurunuzu sağlamak için özen gösterilen samimi bir ortam sunmakta.

Ada otelde gürültülü gece hayatından uzak genel bir sessizlik ve huzur karşılıyor sizi. Mirihi'nin en öne çıkan yanı ise deniz altı dünyasını en keyifli şekilde deneyimleme imkanı sunması.

Mirihi'nin Genel Müdürü Mohamed Shareef, Maldivler'in güzelliğinin "yaklaşık %50'si suların üzerindeyken diğer %50'si su altında" diyor. Günlük tekne turları ile mercan resiflerine şnorkelle dalış gerçekleştirebilir ya da deneyimli ekip eşliğinde, açık denizlerde balina köpek balığı (whale shark) dalışı gerçekleştirebilirsiniz.

Günün sonunda ise, yorgunluğunuzu otelin için bulunan spa merkezinde muhteşem bir masaj ile atabilirsiniz. Mirihi, "doğayla iç içe olma" temasına uygun olarak konukların Maldivler'in güzelliğini yemek yerken bile yaşamalarına yardımcı oluyor.

Otelin içinde iki adet restorana (Dhonveli ve Muraka) ek olarak, birer adet de bar ve şarap evi mevcut. Dhonveli restoran her güne özel tematik lezzetler sunarken, Muraka muhteşem bir manzara eşliğinde dünya mutfağı ile donatılmış bir menü sunuyor. 2017'de TripAdvisor'da dünyanın en iyi yedinci tatil yeri olarak sıralanan Mirihi ve personeli, ilk kez gelen ziyaretçileri tekrar eden müşterilere dönüştürmekte başarılı. Shareef'e göre, tesisin, adayı 20 defadan fazla kez ziyaret eden misafirleri var. "Senin kadar eşsiz" mottosuyla yola çıkan Mirihi, size gerçekten eşsiz bir Maldiv deneyimi sunacağından şüpheniz olmasın.

FİNOLHU

Maldivler de ki son durağımız Finolhu oteldi. Male'nin kuzeybatısındaki Baa Atolü'nde yer alan Finolhu, "lükse eğlenceli bir bakış" açısı katma konusunda iddialı. Elbette burada da sakin ve rahat bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz, ancak aynı zamanda Maldivler'in gerçek güzelliğine tanık olmak için eşsiz ve heyecan verici fırsatlar da otelde yer almakta.

Etrafını saran turkuaz rengi suları resmi rengi olarak benimseyen tesis, canlı tonları mükemmel bir şekilde kullanmış. Her villa tipine bağlı olarak farklı bir renk şeması kullanılan otelde dünyanın her yerinden ithal edilen şık sanat eserleri veya dekoratif parçalar yer almakta.

Finolhu, 125 villaya sahip bir tesis. 34'ü palmiye ağaçlarının arasına saklanmış, geniş yaşam alanlarına yakışan yeşil bir tema ile süslenmiş sahil villaları, 89 adeti ise su üzerinde duran ve yine mavi bir tema ile dekore edilmiş deniz üzeri villalardır.

Peki ya geriye kalan iki villa? Kalan iki villa hiçbir masraftan kaçınmayanlar için.

İskelenin en ucundaki konumu nedeniyle benzersiz mahremiyete sahip olan "Rockstar" villaları, 460 metrekarelik, pembe renklerle süslenmiş bir alan sunuyor. İki yatak odalı süitte ayrıca 8 metre uzunluğunda bir sonsuzluk havuzu bulunuyor. Rockstar villalarının bir diğer avantajı ise, misafirlere özel tahsis edilmiş, klasik araba görünümlü bir golf arabası.

Civardaki deniz canlılarını keşfetmek isteyenler için, Finolhu'da haftanın beş günü, yunusların teknenin pruvasında ahenkli bir şekilde yüzdüklerini izleyebilecekleri yunus gezileri düzenleniyor.

Ayrıca tesis su altı dünyasını sevenler için yerel resifler, çeşitli balıklar ve kaplumbağaları gözlemlemek için de harika bir fırsat sunuyor.

Finolhu, adrenalin arayanlar için, belki de Hint Okyanusu'ndaki en kapsamlı motorlu su sporları kataloğunu sunuyor.

Karada yapılan sporları tercih ediyorsanız, tesiste, donanımlı bir spor salonunun yanı sıra bir tenis kortu da bulunmakta. Plajda düzenlenen golf turnuvaları ise bir başka aktivite. Turnuvada başarısız olanlar da tesiste bulunan golf simülatöründe becerilerini geliştirme şansına sahip.

Yemek konusunda gelirsek. Misafirler, dünya mutfaklarından lezzetler sunan dört farklı restoran arasından seçim yapabilirler. Beach Kitchen, tesisin merkezi restoranı ve dünyanın dört bir yanından gelen yiyeceklerle dolu büfeleri bünyesinde barındırıyor.

Kanusan ise, Finolhu'nun ödüllü Japon restoranı. Restoran, sadece leziz yemekleriyle değil, atmosferiyle de konuklarını büyüler nitelikte.

Bir diğer restoran ise, kumsal boyunca 20 dakikalık bir yürüyüş ya da 5 dakikalık bir tekne yolculuğu ile ulaşılabilen, başka bir adada bulunan Crab Shack. Bu rustik restoranda konuklar çok çeşitli yiyecek ve içeceklerin tadını çıkarabilir ve akşam olduğunda, İbiza veya Mikonos'tan sahneleri andıran "Beyaz Parti" gibi etkinliklerle doyasıya eğlenebilirler.

Tesisin sunduğu en özel deneyimlerden biri ise beach bubble, yani plaj balonu. Tesisin en tenha yerinde yer alan, şişme ve şeffaf bir çadır olan beach bubble, çiftlerin geceyi geçirebilecekleri dev bir balon şeklinde. Onu benzersiz kılan, şeffaf yapısı ve özel manzarasıyla, geceleri sunduğu yıldızları izleme imkanı.

Maldivler'de yer alan otellerin temasına uygun olarak, söz konusu konukseverlik olduğunda Finolhu da yanıltmıyor. Genel Müdür Marc Reader'ın liderliğindeki ekip, konuklara her daim bir müşteriden daha çok misafir gibi yaklaşıyor. Reader'ın kendisi ise sabahın erken saatlerinden itibaren konuklarının dilek ve şikayetlerini dinleyebilmek adına tüm gün otelde aktif bir rol oynamakta.

Enerjik tarzda çeşitli aktiviteler sunan Maldivler'de bir yer arıyorsanız Finolhu size hem rahatlatıcı hem de heyecan verici fırsatlar sunacaktır.

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