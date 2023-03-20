Çinli bilim insanlarından doğayı dönüştürecek hamle! Çevreyi koruyan cam üretildi: Hammaddesi...

Biyolojik olarak türetilmiş peptit ve aminoasit bileşenleri, ısıtarak ergime yoluyla bir araya getiren araştırmacılar, ardından aşırı soğuk sıvıda sertleştirerek cam haline getirmeyi başardı.

Araştırmacılar söz konusu yöntemle üretilen camın doğada kolay çözünebilir ve yeniden dönüştürülebilir özellikte olduğuna dikkati çekerek, kimyasal maddelerle üretilen biyolojik çözünürlüğü olmayan cam ürünlerine göre daha sürdürebilir olduğunu belirtti.