Çocukluğunda öğrendiği ıslık hayatını kurtardı! 88 saat sonra enkaz altında canlı çıkarıldı



'TÜKÜRÜĞÜMÜ AĞZIMDA TUTMAYA ÇALIŞTIM'

Kurtarma çalışmalarını uzun süreceğini tahmin ettiği için bazı önlemler alan Akgül, "En az 72 saat süreceğini tahmin ettiğim için kendimi buna göre planlamıştım. Merkezde olduğum için müdahalenin erken olabileceğini de tahmin ediyordum. Hava almak için bir delik oluşturdum. Bu arada tükürük bezlerimin kurumaması için sürekli tükürüğümü ağzımda tutmaya ve vücudumun dışına akıtmamaya gayret gösterdim. Bununla da hayatta kalmayı çalıştım" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı'nca ülke genelinde yapılan deprem tatbikatlarını takip ettiğini anlatan Akgül, "Burada öğrendiklerim ve gördüklerim de zihnimde yer edinmiş. Depremden 54 gün önce de benzer bir tatbikata da katıldım. Burada öğrendiklerim ile de enkaz altında kendimi programlandırdım. Tatbikatların aslında çok önemli bir etkisi var. Çünkü insanların neler yaşadıklarına bire bir şahit oluyorsunuz; yapılan müdahalelere bakıyorsun, arama-kurtarma çalışmalarına bakıyorsunuz, enkaz altında kalan insanların boyunluk takarak nasıl davrandıklarını öğreniyorsun. Orada öğrendiklerimi de uyguladım" dedi.