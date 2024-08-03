Dede mesleğini büyük girişime dönüştürdü! Kadınlara yepyeni bir ilham kaynağı oldu

Bal ve arı ürünlerini Tekirdağ'da bir çok kişinin tercih ettiğini ifade eden Tekin, "Talepler doğrultusunda isteyenlere doğal balla beraber arı ürünlerini karışım olarak veriyorum." diye konuştu.

"EŞİMLE ARICILIĞI DAHA DA İLERLETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Fatih Tekin de eşine her zaman destek olduğunu ailece arılarla çok keyifli zaman geçirdiklerini söyledi.

Eşinin daha önce tarım ve hayvancılığa ilgisinin olmamasına rağmen şimdi çok iyi bir arıcı olduğunu vurgulayan Tekin, "Devletin de desteğiyle inşallah eşimle arıcılığı daha da ilerletmeyi düşünüyoruz. Şu anda 150 kovan arıya geçtik. Fakat bizim hedefimiz sadece 150 kovan bal yapmak değil. Bunu daha da büyütüp ekonomiye daha çok katkı vermek." ifadelerini kullandı.