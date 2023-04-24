Demir Vitamini Nelerde Var? Demir Vitamini En Çok Hangi Besinlerde, Sebzelerde ve Meyvelerde Bulunur?

Kansızlığa karşı koruyan demir vitamini nelerde var diyenler için listelenecek pek çok besin bulunur. Demir vitamini nelerde bulunur diyenler, et çeşitlerinde olduğunu öğrenmelidir. Demir vitamini neyde var diye soranların, kuru yemişlerde de bulunduğunu bilmesi gerekir. Beslenme düzenine eklemek için çoğu kişi, demir vitamini hangi besinlerde bulunur sorusuna yanıt arar. Demir vitamini en çok hangi meyvede ve sebzelerde var? İşte yanıtı…

Demir Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?

Demir, kansızlığı önleyen bir mineraldir. B9 ve B12 vitamini ile birlikte anemiye karşı savaşır. Kansızlığa yakalanma riskini azaltır ve vücuttaki demir rezervlerini iyileştirmeyi mümkün kılar. Anemi durumunda kan, hücrelere oksijen taşımakta zorlanır. Yorgunluk, halsizlik ve nefes darlığı gibi birtakım semptomlar meydana gelir.

Demirin temel görevi, kan dolaşımı sırasında dokular ile organlara oksijen taşımak ve depolanmasını sağlamaktır. Bu mineral, kırmızı kan hücrelerinde bulunan bir protein olan hemoglobinin üretimi için önemlidir. Gerekli miktarda olmadığında, organlara oksijen sağlanması mümkün değildir. Demir eksikliği olan bireyler, soluk bir görünüme sahiptirler ve en küçük bir hareket sonucunda nefes darlığı yaşarlar. Bu insanlar, sürekli olarak baş ağrısı çekebilir ve kendilerini yorgun hissedebilirler. Bundan dolayı bu problemleri yaşayanların, beslenmelerine dikkat etmeleri son derece mühimdir. Demir minerali bakımından zengin olan belli başlı gıdalar ise şu şekildedir;

Süt ve süt ürünleri (peynir, yoğurt, ayran, kefir, tereyağı)

Kırmızı et ve sakatat (karaciğer, böbrek vb.)

Somon, uskumru, istiridye ve ton balığı

Balık yağı

Ispanak, kara lahana, roka, maydanoz, ısırgan otu vb. koyu yeşil yapraklı sebzeler

Tatlı patates

Soğan

Mantar

Bezelye

Kayısı

Yumurta sarısı

Yulaf

Badem

Kaju

Kabak çekirdeği

Ay çekirdeği

Antep fıstığı

Fındık

Kuru üzüm

Demir Eksikliğinde Ne Olur?

Vücutta yeterli miktarda demir minerali bulunmadığı zaman kandaki alyuvar üretimi yavaşlamaya başlar. Bunun sonucunda ise hücrelere, dokulara ve organlara kan dolaşımı sayesinde taşınan oksijen oranı düşer. Ek olarak bu mineralin eksikliği, kansızlığa ya da bilinen diğer adıyla demir eksikliği anemisine yol açar. Demir mineralinin başlıca faydaları arasında ise aşağıdakiler bulunur.

Kan üretiminde önemli bir rol oynar ve kan dolaşımının sağlıklı bir biçimde yapılmasını sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun zinde kalmasını destekler.

Kemik sağlığı için yararlıdır.

Fosfor gibi bazı minerallerin emilimine yardımcı olur.

Saç köklerinin zayıflamasını önler ve dökülmeyi büyük ölçüde azaltır.