Depremden kurtuldu, LGS birincisi oldu! İlham veren başarı hikayesi...



"TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİNİ ALMAK İÇİN HEDEFLEDİM BUNU"

LGS Türkiye birincisi depremzede Efe Talha Palabıyık, "Depremde yaşadıklarımızdan sonra rehber öğretmenlerimin yardımları ile bu süreci atlattım. O süreçten sonra da kendimi derslerime çalışarak, depremde vefat etmiş yakınlarımı da gururlandırmak amacıyla kendime derse çalışmaya ve Türkiye birinciliğini almak için hedefledim bunu, Allah'ın izni ile de birinci oldum. Sınava girerken hedefim soruların tamamına doğru cevap vermek ya da en fazla 1 yanlış yapmaktı. Stresim oldu ama o stres sözel bölüme girdikten hemen sonra gitti. Bundan sonraki hedeflerimde de İstanbul'da tercih edeceğim okullarda başarılar elde etmek" dedi.