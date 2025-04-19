Dijital bağımlılığı önlemenin formülü aileden geçiyor!

Çalışma kapsamında YEDAM'da görevli sosyal destek uzmanları ve psikologlar tarafından danışmanlık hizmeti sunulan bireylere, dijital bağımlılıkla mücadele edebilme yöntemleri de aktarılıyor. Uzmanlar dijital bağımlılık şikayetiyle YEDAM'a başvuran bireylere ve yakınlarına özellikle aile içi ilişkilerini güçlü tutmaları tavsiyesinde bulunuyor. YEDAM görevlisi Klinik Psikolog Uğur Yıldız, kentte 2021 yılından bu yana hizmet sunan YEDAM'ın farklı türlerdeki bağımlılıklarla mücadelesini de aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Gizlilik esasına göre verilen danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen tüm bireylerin gönül rahatlığıyla YEDAM'a başvuru yapabileceklerini anlatan Yıldız, uzman ekipler olarak onlara yardımcı olmaya hazır oldukları belirtti. Gelişen teknolojiyle birlikte artık dünyadaki bağımlılık türlerinde de değişimler yaşandığını aktaran Yıldız, Türkiye'de de son yıllarda dijital ve kumar bağımlılığının artış gösterdiğini görebildiklerini dile getirdi.

Merkezlerine yapılan başvuruların da bu noktada kendilerine bazı veriler sunduğunu vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

"Dijital bağımlılığın bu kadar yaygın olmasının sebebinin artık her kişinin yaş fark etmeksizin akıllı telefonun yaygınlaşmasına ve insanların akıllı telefonlarını gündelik hayatlarının olmazsa olmaz bir parçası olarak görmelerine bağlayabiliriz. Bununla bağlantılı olarak kumar oynama türü de dijital bağımlılığın artmasıyla teknolojik ortama kaymış durumda. İnternet tabanlı telefonlar aracılığıyla kumar bağımlılığının da beraberinde bir yaygınlık gösterdiğini söyleyebiliriz."

AİLE İÇİ İLİŞKİLERİN KUVVETLİ TUTULMASI ÖNERİLİYOR

Uğur Yıldız, bağımlılıkla mücadelede türüne bakılmaksızın ilk atılması gereken adımın profesyonel bir destek almak olacağını dile getirdi.

Bireylerin aile içi etkinliklere katılımının azalması, sorumluluklarını yerine getirmemesi ve sosyal ilişkilerinin zayıflaması gibi davranış biçimlerinin bir soruna işaret ettiğine dikkati çeken Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"Aile ortamında eğer sevgi, ilgi ve bilgi dediğimiz üç aşı eksik olmazsa bu bağımlılıkların azalacağını öngörebiliriz. Amerika'da yapılan bir çalışmada sadece ailelerin akşam vakitlerinde toplu şekilde akşam yemeği yemesinin depresyon ve anksiyeteyi ciddi şekilde azalttığı tespit edilmiştir. Aslında çok basit gördüğümüz aile içi ilişkinin kuvvetlendirilmesine yönelik yapılacak müdahalelerin kişinin ekranla ilgili süresini azaltacağını düşünüyoruz."

Ailelere çocuklarının ekranla olan ilişkilerini takip etmeleri tavsiyesinde de bulunan Yıldız, "Merkezlerimizin önemli avantajlarından biri de aslında şu, bazen bağımlılık dediğimizde dirençler söz konusu olabiliyor. Kişi bazen 'ben bağımlı değilim, ben de bir sorun yok' diyerek destek almayı reddedebiliyor. Bu süreçte aileden biri, 'hocam ben ne yapabilirim' diye sorular sorabiliyor. Bu durumda ise biz kişi dışı randevu dediğimiz sistemle aile bireylerinden birini bu süreci yönetebilmesi için uzmanlarımızla görüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.