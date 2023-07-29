Doğanın renkleri bedenlerinde! Yüzlerce kelebek tüm yaylayı renklendirdi

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasına rağmen bahar havasının hakim olduğu Mersin'deki Evdilek yaylasında kar suyunun erimesiyle ortaya çıkan doğal kaynak suyu ve çevresinde bulunan yüzlerce kelebek görsel şölen sundu.

İHA Giriş Tarihi: 29.07.2023 11:07 PAYLAŞ ABONE OL

Erdemli ilçesinden yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta bin 600 rakımda bulunan Evdilek yaylası tarihi ve eski yerleşim yerlerinin yanı sıra doğal klima özelliği ile de dikkat çekiyor. Yurt genelinde kavurucu sıcağa rağmen yaylada bahar mevsimi yaşanıyor.

Kar sularının erimesiyle ortaya çıktığı değerlendirilen buz gibi doğal kaynak suyu ve serin havası nedeniyle bölgeyi bilenlerin uğrak noktaları haline gelen yaylada bu mevsimde ortaya çıkan Polyommatus syriaca olarak bilinen Çokgözlü Levantin Çilli Mavisi yüzlerce kelebek ise görsel şölen sunuyor. Bölgedeki çiftçilere ait hayvanların da serinleme noktası olan mağara ise dikkat çekiyor.