Doğanın renkleri bedenlerinde! Yüzlerce kelebek tüm yaylayı renklendirdi

Erdemli ilçesinden yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta bin 600 rakımda bulunan Evdilek yaylası tarihi ve eski yerleşim yerlerinin yanı sıra doğal klima özelliği ile de dikkat çekiyor. Yurt genelinde kavurucu sıcağa rağmen yaylada bahar mevsimi yaşanıyor.
Kar sularının erimesiyle ortaya çıktığı değerlendirilen buz gibi doğal kaynak suyu ve serin havası nedeniyle bölgeyi bilenlerin uğrak noktaları haline gelen yaylada bu mevsimde ortaya çıkan Polyommatus syriaca olarak bilinen Çokgözlü Levantin Çilli Mavisi yüzlerce kelebek ise görsel şölen sunuyor. Bölgedeki çiftçilere ait hayvanların da serinleme noktası olan mağara ise dikkat çekiyor.
50 yıldır Evdilek yaylasında yaşayan 8 çocuk annesi Hasibe Serin, "Burada doğal kaynak suları var. Piknikçiler gelir, kelebekler uçar. Şehir merkezi çok sıcak olduğu için buraya gelen çok olur" dedi.