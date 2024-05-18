Doğum gününde "tekrar" doğdu! Çifte mutluluk yaşadı...

Kadir Yıldırım, AA muhabirine, Hepatit B hastası olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını, ardından karaciğer yetmezliği başlayınca da yaşam kalitesinin düştüğünü söyledi.

Nakil umudunu hiç kaybetmediğini belirten Yıldırım,"Uygun karaciğer bana 8 ayda iki defa çıktı ama bazı sorunlar olunca ilkinde nakil gerçekleşmedi. Bekledik bir dört ay sonra tekrar çıktı. 20 Mart'ta ameliyat oldum. Gayet sağlıklıyım, iyiyim. En ufak bir şikayetim yok. Doğum günümde nakil oldum, yeniden dünyaya geldim. İkinci bir doğum oldu benim için Allah öyle denk getirdi. Tekrar yeni bir hayatımıza başladık." dedi.

Yıldırım, ameliyat sonrası sağlığına çok dikkat ettiğini yavaş yavaş da olsa eski yaşantısına dönmeye başladığını aktardı.