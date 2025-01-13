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Doğum için hastaneye gitti 738.360 dolarlık fatura ödedi!

Amerika'da yeni doğum yapan bir anne, hastane çıkışı karşılaştığı fatura nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Genetik bir rahatsızlıkla doğan bebeğinin yaklaşık bir ay boyunca hastanenin yoğun bakımında yatması nedeniyle faturaya yansıyan rakam 738.360 doları buldu. Paylaşımın milyonlara ulaşmasının ardından Amerika'nın sağlık sistemi hakkında tartışmalar da giderek büyüdü.

Giriş Tarihi: 13.01.2025 14:52 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 14:55
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DOĞUM İÇİN HASTANEYE GİTTİ 738.360 DOLARLIK FATURA ÖDEDİ!

Çocuğu Prader-Willi Sendromu ile dünyaya gelen aile zor günler geçirdi. Hastaneni yoğun bakım servisinde bir aya yakın kalan bebeklerini sonunda eve götürebileceklerini öğrendiklerinde ise çift büyük bir şokla karşılaştı.

Anne Janice Hearts, sosyal medya hesabında paylaştığı faturayla isyan etti. Neredeyse 1 milyon doları bulan faturada en ufak bir şeyin bile büyük maliyetleri olduğundan şikayet eden anne, Amerika'nın sağlık sisteminin sorunlarına bir defa daha parmak bastı.

Videonun yorumlarında da pek çok kullanıcı benzer durumları yaşadığını dile getirdi.

Özel sağlık sigortası bulunmayanlar için sürdürülebilir olmadığını söyleyen kullanıcılara bir destek de Amerikan Sağlık Politikaları Derneği Başkanı Dr. James Roberts'tan geldi. Doktor, "Yoğun bakım maliyetleri son yıllarda kontrolsüz bir şekilde artıyor. Bu durum ortalama bir Amerikan ailesinin karşılayabileceği düzeyin çok üzerinde" dedi.

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