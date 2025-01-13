Doğum için hastaneye gitti 738.360 dolarlık fatura ödedi!

Çocuğu Prader-Willi Sendromu ile dünyaya gelen aile zor günler geçirdi. Hastaneni yoğun bakım servisinde bir aya yakın kalan bebeklerini sonunda eve götürebileceklerini öğrendiklerinde ise çift büyük bir şokla karşılaştı.

Anne Janice Hearts, sosyal medya hesabında paylaştığı faturayla isyan etti. Neredeyse 1 milyon doları bulan faturada en ufak bir şeyin bile büyük maliyetleri olduğundan şikayet eden anne, Amerika'nın sağlık sisteminin sorunlarına bir defa daha parmak bastı.

Videonun yorumlarında da pek çok kullanıcı benzer durumları yaşadığını dile getirdi.

Özel sağlık sigortası bulunmayanlar için sürdürülebilir olmadığını söyleyen kullanıcılara bir destek de Amerikan Sağlık Politikaları Derneği Başkanı Dr. James Roberts'tan geldi. Doktor, "Yoğun bakım maliyetleri son yıllarda kontrolsüz bir şekilde artıyor. Bu durum ortalama bir Amerikan ailesinin karşılayabileceği düzeyin çok üzerinde" dedi.