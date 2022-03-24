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Dondurulmuş limon mucizesi! 10 kat daha fazla...

Limon, harika koku ve tadının yanı sıra en güçlü ve faydalı turunçgillerden biri. Alternatif tedavi yollarında da sıklıkla kullanılan bu meyve, bilimsel açıdan da ispatlanmış birçok faydalı özelliğe sahip. Limonu dondurarak tüketmek ise hiç beklemediğiniz birçok fayda sağlıyor.

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Giriş Tarihi: 24.03.2022 09:05
Dondurulmuş limon mucizesi! 10 kat daha fazla...

Limonu tüm faydalı özelliklerinden yararlanmanın en iyi yolu donmuş halde kullanmaktır. Genellikle insanlar kabuğunun çok sağlıklı ve faydalı olduğunu bilmeden sadece limon suyu kullanırlar. Aslında limon kabuğu, sağlık için en çok ihtiyaç duyulan içerikleri bir arada bünyesinde barındırır. Kolesterol seviyelerini normalleştirir, bağışıklık sisteminin işleyişini geliştirebilirler. Sadece suyunu kullanmaktansa tüm limonu dondurarak tüketebilmek, on kat daha etkili bir sonuç sunabilir.

Limon kabuklarının mantar ve bakteriyel enfeksiyonları öldürebilen ve bağırsak solucanlarını ve parazitleri öldürebilen güçlü antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu kanıtlanmıştır. Limonlar ayrıca vücudun tüm detoksifikasyon yöntemlerinde en iyi malzemelerden biridir. Beslenme uzmanları, kabukları da dahil olmak üzere yapılan limonlu smoothie tüketmenin çok daha iyi olduğunu belirtiyor.

DONDURULMUŞ LİMON NASIL HAZIRLANIR?

  • Limon kabukları acı tadı nedeniyle nadiren kullanılır, ancak limondaki her şeyi alabilmeniz için en iyi yollarından biri dondurmaktır. Yapılacak ilk şey limonları dezenfekte etmek ve yıkamaktır.
  • Limonları karbonat veya elma sirkesinde birkaç dakika bekletin. Su ile durulayın ve limonları dondurun.
  • Tamamen donduklarında, kabukları, posaları ve çekirdekleri ile birlikte rendeleyin. Rendelenmiş limonları buz kalıplarına koyun ve dondurun.
  • Narenciye aromasına ihtiyaç duyduğunuz her an rendelenmiş limon küplerini yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Salatalara, yoğurtlara, dondurmalara, makarna soslarına, çorbalara ekleyebilirsiniz.
  • Çaya, meyve suyuna veya smoothie'lere biraz rendelenmiş limon da ekleyebilirsiniz.

DONDURULMUŞ LİMONUN FAYDASI

Yüksek C Vitamini İçeriği

Dondurulmuş limonun faydaları, esas olarak , aralarında sayabileceğimiz C vitamini ve askorbik asit katkılarından kaynaklanmaktadır.

Cildinizi Yenileyebilir.

Kollajen sentezine müdahale eder, bu şekilde cilt için önemli faydaları vardır, örneğin:

  • Erken yaşlanmadan kaçınmanızı sağlar.
  • Kemikleri ve tendonları güçlendirir.
  • Antioksidan görevi görür.
  • Demir gibi diğer besinlerin daha iyi emilmesine yardımcı olur.

Dejeneratif Birçok Hastalığa Kalkan Olur

Zaman içerisinde bedende yaşanan değişiklikleri kontrol altına almayı mümkün kılan limon, aynı zamanda birçok kronik rahatsızlığa dönüşen dejeneratif hastalıkları önleyebilir. Örneğin;

  • Kireçlenme
  • Arterioskleroz
  • Parazitlere karşı etkilidir.
  • Mide ülserlerinin tedavisinde uygulanır.
  • Bakteri, mantar ve enfeksiyonlarla savaşır.
  • İskorbütü önleyebilir.
  • Yara ve yanıkların iyileşmesini hızlandırır.
  • Kalp hastalıklarını önleyebileceği düşünülmektedir.
  • Erkeklerde sperm sağlığını miktar ve morfolojik olarak iyileştirebilir.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için grip ve soğuk algınlığı ile savaşmaya yardımcı olur. Ancak bilimsel olarak kanıtlanamamıştır.

Vitamin Alımını Artırır

Kabuk, meyve suyundan 10 kat daha fazla vitamin içerir. Bunlar arasında Vitamin C, A, B1 ve B2, antioksidanlar ve flavonoidler gibi içerikler bulunur. Bu sayede bedeninizin ihtiyaç duyduğu birçok sağlıklı içeriğe bir arada ulaşmanızı sağlar.

Kilo Kaybını Destekler

Kanda bulunan kötü kolesterol yüksekliği ile savaşmanın yanı sıra 75 gram donmuş limon, vücudun metabolik fonksiyonlarını hızlandırarak vücut yağ kaybını kolaylaştırır. Böylece hem vücudunuzdaki fazla yağı yakabilir, hem de kolesterol seviyelerin düşüş sağlayabilirsiniz.

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