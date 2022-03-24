Dondurulmuş limon mucizesi! 10 kat daha fazla...

Limonu tüm faydalı özelliklerinden yararlanmanın en iyi yolu donmuş halde kullanmaktır. Genellikle insanlar kabuğunun çok sağlıklı ve faydalı olduğunu bilmeden sadece limon suyu kullanırlar. Aslında limon kabuğu, sağlık için en çok ihtiyaç duyulan içerikleri bir arada bünyesinde barındırır. Kolesterol seviyelerini normalleştirir, bağışıklık sisteminin işleyişini geliştirebilirler. Sadece suyunu kullanmaktansa tüm limonu dondurarak tüketebilmek, on kat daha etkili bir sonuç sunabilir.
Limon kabuklarının mantar ve bakteriyel enfeksiyonları öldürebilen ve bağırsak solucanlarını ve parazitleri öldürebilen güçlü antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu kanıtlanmıştır. Limonlar ayrıca vücudun tüm detoksifikasyon yöntemlerinde en iyi malzemelerden biridir. Beslenme uzmanları, kabukları da dahil olmak üzere yapılan limonlu smoothie tüketmenin çok daha iyi olduğunu belirtiyor.
DONDURULMUŞ LİMON NASIL HAZIRLANIR?
DONDURULMUŞ LİMONUN FAYDASI
Yüksek C Vitamini İçeriği
Dondurulmuş limonun faydaları, esas olarak , aralarında sayabileceğimiz C vitamini ve askorbik asit katkılarından kaynaklanmaktadır.
Cildinizi Yenileyebilir.
Kollajen sentezine müdahale eder, bu şekilde cilt için önemli faydaları vardır, örneğin:
Dejeneratif Birçok Hastalığa Kalkan Olur
Zaman içerisinde bedende yaşanan değişiklikleri kontrol altına almayı mümkün kılan limon, aynı zamanda birçok kronik rahatsızlığa dönüşen dejeneratif hastalıkları önleyebilir. Örneğin;
Vitamin Alımını Artırır
Kabuk, meyve suyundan 10 kat daha fazla vitamin içerir. Bunlar arasında Vitamin C, A, B1 ve B2, antioksidanlar ve flavonoidler gibi içerikler bulunur. Bu sayede bedeninizin ihtiyaç duyduğu birçok sağlıklı içeriğe bir arada ulaşmanızı sağlar.
Kilo Kaybını Destekler
Kanda bulunan kötü kolesterol yüksekliği ile savaşmanın yanı sıra 75 gram donmuş limon, vücudun metabolik fonksiyonlarını hızlandırarak vücut yağ kaybını kolaylaştırır. Böylece hem vücudunuzdaki fazla yağı yakabilir, hem de kolesterol seviyelerin düşüş sağlayabilirsiniz.