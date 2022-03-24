Dondurulmuş limon mucizesi! 10 kat daha fazla...

Limonu tüm faydalı özelliklerinden yararlanmanın en iyi yolu donmuş halde kullanmaktır. Genellikle insanlar kabuğunun çok sağlıklı ve faydalı olduğunu bilmeden sadece limon suyu kullanırlar. Aslında limon kabuğu, sağlık için en çok ihtiyaç duyulan içerikleri bir arada bünyesinde barındırır. Kolesterol seviyelerini normalleştirir, bağışıklık sisteminin işleyişini geliştirebilirler. Sadece suyunu kullanmaktansa tüm limonu dondurarak tüketebilmek, on kat daha etkili bir sonuç sunabilir.

Limon kabuklarının mantar ve bakteriyel enfeksiyonları öldürebilen ve bağırsak solucanlarını ve parazitleri öldürebilen güçlü antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu kanıtlanmıştır. Limonlar ayrıca vücudun tüm detoksifikasyon yöntemlerinde en iyi malzemelerden biridir. Beslenme uzmanları, kabukları da dahil olmak üzere yapılan limonlu smoothie tüketmenin çok daha iyi olduğunu belirtiyor.