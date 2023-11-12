Dönüş yolculuğunda hayatlarına başladılar! Kuzuların ilk gözünü açtıkları bu yer...

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırında yer alan Karacadağ bölgesinde hayvanlarını otlatan besiciler sonbahar yağışları ve sağlanan imkanlarla yayla mesaisini iki ay uzatınca kuzular yaylada dünyaya gözlerini açtı. 1957 rakımlı Karacadağ eteklerindeki yaylalara kurdukları çadırlarda kalan besiciler, bir yandan hayvanlarını otlatırken diğer yandan da elde ettikleri sütle hazırladıkları yoğurt, tereyağı ve peyniri satarak geçimlerini sağlıyor.

AA Giriş Tarihi: 12.11.2023 08:15 PAYLAŞ ABONE OL

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca, kurak geçen aylarda hayvanların su ihtiyacının karşılaması için mera ve yaylalara tankerlerle günde 200 ton su taşındı. Su ihtiyaçları karşılanan, sonbahar yağışlarıyla da otların yeşilliğini koruduğu yaylada iki ay daha kalmaya karar veren besiciler kışlaklara dönüş yolculuğunu erteledi. Besicilerin mesaisi uzayınca kuzu doğumları da yaylada gerçekleşti.

"KARACADAĞ'DA NE KADAR KALSAK BİZİM İÇİN O KADAR KAR" Yaylada 50 yılı aşkın süredir besicilik yapan 71 yaşındaki Kamil Yavuzer, AA muhabirine, 400 küçükbaş hayvanı olduğunu ve sürüyle birlikte beşinci ayda çıktıkları yaylada her yıl sonbahara kadar kaldıklarını söyledi. Yavuzer, son 2-3 yıldır kuraklığı yoğun şekilde yaşadıklarını ifade ederek, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bizi susuz bırakmadı. Aralık ayına kadar buradayız. Yayladan gidince masraflarımız olacak. Yağmur yağdığı için buralar yeşerdi. Kuzular da bu sene erken doğmaya başladı. Burası hayvanlar için çok güzel." dedi.