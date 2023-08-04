Dudağınızdaki bu değişime dikkat! Hızla yaşlandığınızın en büyük işareti…

Güneşe çıkmadan yarım saat önce güneş kremi kullanmaya özen göstermek ve 3-4 saatte bir güneş kreminizi yenilemek istenmeyen bu görüntünün önüne geçmenizi sağlayabilir.

Normal şartlarda insanların burun şekli 40'lardan itibaren değişmektedir. Ancak fazla güneş ışığına maruz kalmak bu süreci hızlandırabilir.

Genellikle zararlı olmasalar da, yaşlı görünmenize neden olabilirler.

7. YÜZÜNÜZ DE ÇOK FAZLA KIRMIZI BEN VARSA

8. ASLA GİTMEYECEKMİŞ GİBİ GÖRÜNEN GÖZ ALTI TORBALARINA SAHİPSENİZ

Göz altı torbası oluşmasının birden fazla sebebi vardır.

Uykusuz kalmak göz altında torba oluşmasına neden olan yaygın sebeplerin başında gelir.Bunun için uyku düzeninize dikkat etmeniz ve gece boyunca önerilen süre kadar uyuduğunuzdan emin olmanız önerilir.

Ayrıca göz çevresinde sıvı birikmesi de göz altında torba oluşmasının nedenlerinden birisidir. Bu durumda ise buz torbalarından yardım alabilir ve kısa sürede göz çevresinde oluşan ödemden kurtulabilirsiniz.

Son olarak fazla tuzlu yiyecekler tüketmek de göz bölgesindeki sıvı birikmesinden neden olabileceği için daha az tuzlu beslenmeye özen göstermek de yardımcı olabilir.