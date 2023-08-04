Dudağınızdaki bu değişime dikkat! Hızla yaşlandığınızın en büyük işareti…

Gün geçtikçe hızla yaşlandığınızı hissediyor ancak nedenini tam olarak anlayamıyorsanız, gündelik hayatta yapılan bu hatalardan kaynaklı olabilir. İşte hızla yaşlandığınızın en büyük işaretleri ve bu durumu nasıl tersine çevireceğinize dair öneriler…
1. YÜZÜNÜZDE KÜÇÜK ŞİŞLİKLER VARSA
Yüzde yer alan bu küçük şişliklere "milia" denilir. Milia adı verilen bu şişlikler genellikle yanak ve burun çevresinde görülür. Bu küçük şişlikler, beyaz renktedir.
Cilt, kendisini pul pul dökme özelliğini kaybedince gelişebilirler.
Steroidli krem gibi ürünlerin aşırı kullanılması sonucunda milia oluşabilir ve cilt daha hızlı yaşlanabilir.
2. DUDAKLARINIZ GİTTİKÇE İNCELİYORSA
Eğer yirmili yaşlarda dudaklarınız incelmeye başladıysa, bu cildinizin normalden daha hızlı yaşlandığına işaret edebilir.
Dudaklarınızın incelmesinin asıl sebebi, dudaklarınızdaki kolajenin azalmasından kaynaklı olabilir.
C vitamini eksikliği, dehidrasyon (vücutta oluşan sıvı kaybı), sık pipet kullanmak, aşırı güneşe maruz kalmak da dudak incelmesine sebep olabilir.
3. CİLDİNİZ KOLAYCA ZARAR GÖRÜYORSA
Cildinizde birdenbire morluklar oluşuyorsa, bu cildinizin düşündüğünüzden daha hızlı yaşlandığı anlamına gelebilir.
Bunun sebepleri ise cildinizin normalden ince olması, morarmaya yatkın hale gelmiş olması ve yaraların normalden yavaş iyileşmesi olabilir.
Bunu önleyebilmek için cildinizi sık sık nemlendirebilirsiniz.
4. CİLDİNİZİN DOKUSU KAĞIT GİBİYSE
Bunun temel sebebi, güneş koruyucu kullanmadan uzun süre güneşe maruz kalmaktır.
Güneş koruyucu kullanmamanın verdiği zararla, cildinizin esnemesini ve normal haline dönmesini sağlayan "elastin" isimli proteinin parçalanır.
Solaryumu sık sık kullananlar kişilerde de bu risk bulunmaktadır.
5. GÖZ KAPAKLARINIZ SARKMAYA BAŞLADIYSA
Gözlerinizi çok fazla ovuşturuyorsanız bu durum göz kapaklarınızda sarkmaya neden olabilir. O nedenle sık sık ovuşturmamaya dikkat etmeniz önerilir.
Sık sık lens kullanıyorsanız ya da olası bir göz ameliyatından da kaynaklı olarak göz kapaklarınız sarkabilir.
6. BURNUNUZUN UCUNUN ŞEKLİ DEĞİŞTİYSE
Normal şartlarda insanların burun şekli 40'lardan itibaren değişmektedir. Ancak fazla güneş ışığına maruz kalmak bu süreci hızlandırabilir.
Güneşe çıkmadan yarım saat önce güneş kremi kullanmaya özen göstermek ve 3-4 saatte bir güneş kreminizi yenilemek istenmeyen bu görüntünün önüne geçmenizi sağlayabilir.
7. YÜZÜNÜZDE ÇOK FAZLA KIRMIZI BEN VARSA
Kırmızı benler genelde 30 yaşından sonra oluşmaya başlar ve sayıları 40 yaşının üzerine çıktıkça artar.
Genellikle zararlı olmasalar da, yaşlı görünmenize neden olabilirler.
8. ASLA GİTMEYECEKMİŞ GİBİ GÖRÜNEN GÖZ ALTI TORBALARINA SAHİPSENİZ
Göz altı torbası oluşmasının birden fazla sebebi vardır.
Uykusuz kalmak göz altında torba oluşmasına neden olan yaygın sebeplerin başında gelir.Bunun için uyku düzeninize dikkat etmeniz ve gece boyunca önerilen süre kadar uyuduğunuzdan emin olmanız önerilir.
Ayrıca göz çevresinde sıvı birikmesi de göz altında torba oluşmasının nedenlerinden birisidir. Bu durumda ise buz torbalarından yardım alabilir ve kısa sürede göz çevresinde oluşan ödemden kurtulabilirsiniz.
Son olarak fazla tuzlu yiyecekler tüketmek de göz bölgesindeki sıvı birikmesinden neden olabileceği için daha az tuzlu beslenmeye özen göstermek de yardımcı olabilir.