Dünyada ilk kez görülen vaka! Çenesindeki ağrının sebebi doktorları şoke etti…

Eskişehir'de 2 çocuk annesi Figen Kayhan, yaklaşık 3 yıl önce diş etinde şişlik, çenesinde ağrı ve solunum şikayetleriyle hastaneye gitti. Rahatsızlığın nedenini öğrenemeyen Kayhan, farklı hastanelerde farklı tedaviler arasa da yaşadığı ağrıya çözüm bulamadı. Yakınlarının önerisi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Vural Fidan'a danışan Kayhan, hastanede yapılan tetkikler sonucunda dünyada ilk kez görülen bir vaka yaşadığını öğrendi. Solunum problemiyle kendini gösteren ilk sinir kılıfı tümörü olarak tıp literatürüne geçen rahatsızlık, yaklaşık 45 dakika süren ameliyatla tedavi edildi. 3 yıl çektiği ağrılardan kurtulan Figen Kayhan, Prof. Dr. Vural Fidan ve ekibine teşekkür etti.

'SOLUNUM PROBLEMİYLE GELEN İLK VAKA OLARAK BİLİNMEKTE'

Prof. Dr. Vural Fidan, çenede bulunan sinir kılıfı tümörü hastalığının dünyada 19 kişide ortaya çıktığını, nadir görülen bir hastalık olduğunu söyledi. Hastalığın Figen Kayhan'da solunum yolu problemi ile ortaya çıkmasının dünyadaki ilk vaka olduğuna dikkat çeken Fidan, "Hastamız çenesinde hafif hassasiyet ve uyku esnasında tıkanıklıklar ile solunum problemleri sebebiyle hastanemize başvurdu. Yaptığımız değerlendirmede hastamızın alt çenesinde tespit ettiğimiz şişlikten dolayı bu şikayetlerin olduğunu değerlendirdik. Akabinde biyopsi sonucunda çıkan netice, çok çok nadir olan çene siniri tümörü olarak geldi. Buna istinaden, sonrasında yapmış olduğumuz ameliyatta, o dokuyu tümüyle temizleyerek hastamızın şikayetlerinin düzelmesini sağlama imkanı bulduk. Tespit etmiş olduğumuz sinir kılıfı tümörü, oldukça nadir görülen bir hastalık. Ayrıca, çene sinirinde bulunması şu an dünyada yayınlanmış 19'uncu vaka fakat solunum problemiyle gelen ilk vaka olarak biliniyor. Hastanemizde bu hastayı değerlendirdikten sonra operasyonu yaparak, hastamızın şifa ile taburculuğunu sağlıyoruz. Yaklaşık 45 dakika süren bir ameliyattı" diye konuştu.

'3 SENEDİR BU HASTALIK İLE UĞRAŞIYORDUM'

Figen Kayhan, 3 yıl çektiği acılardan kurtulduğu için mutlu olduğunu söyledi. Kayhan, "Dişimde bir et vardı, büyüme yaptı. Korktum, doktoruma başvurdum ama bir netice bulamadım. Birkaç yere daha gittim. Prof. Dr. Vural Fidan doktorumu önerdiler. Sağ olsun, Allah doktorumdan razı olsun, iyi bir ameliyat oldum. Korktuğum başıma gelmedi. Çok stresliydim, her gün şişlik ve ağrım oluyordu. Bu tedaviyi gördükten sonra, sevinçliyim. 3-4 hastaneye gittim, 3 senedir bu hastalık ile uğraşıyordum" dedi.