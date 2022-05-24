Duyunca çok şaşıracaksınız! Erkeklerin kirpiklerinin daha uzun olmasının sırrı...

Kadınlar ile erkeklerin genel olarak farklı tutumlar sergiledikleri bazı durumlar gibi yapısal olarak da hormonlardan kaynaklı bazı farklılıkları bulunuyor. Kadınlar ve erkekler arasındaki 6 ilginç farkın bilimsel açıklaması ise şöyle…

KADINLAR TUVALETTE ERKEKLERDEN DAHA FAZLA VAKİT GEÇİRİYOR

İnternet ortamında genelde erkeklerin tuvalette fazla vakit geçirdiği hakkında birçok video bulmak mümkün. Ancak yapılan çalışmalar aslında kadınların tuvalette daha fazla vakit geçirdiğini gösteriyor.





Erkekler tuvaleti günlük olarak problemlerine çözüm aradıkları bir dinlenme alanı ya da internette vakit geçirmek hatta biraz sakin bir ortamın tadını çıkarmak için kullanırken kadınlardaki durum ise bundan çok farklı.

Yapılan araştırmalarda kadınların vücudundaki bazı farklılıklar, yemek seçimleri ve diğer bazı faktörlerin yanı sıra bağırsaklarında oluşan kronik kabızlık gibi sorunların yattığı öğrenilmiş.

ERKEKLER DAHA BÜYÜK BİR ÇENEYE SAHİPTİR

500 kişinin katıldığı bir araştırmadan erkeklerin ve kadınların alt ve üst dişleri karşılaştırıldı. Pek çok bilimsel verinin ışığında ortaya çıkan sonuçta ise bir kişinin cinsiyetini sadece çenesine bakarak dahi öğrenilebileceği keşfedildi. Buna ek olarak erkeklerin istatistiksel olarak kadınlardan daha büyük dişlere sahip olduğu anlaşıldı.

KADINLARIN İŞARET VE YÜZÜK PARMAĞI NEREDEYSE EŞİT





Ellerinize baktığınızda görebileceğiniz iki şekil bulunuyor;

Birincisinde yüzük parmağınız işaret parmağınızdan uzundur.

İkincisinde ise yüzük ve işaret parmağınızın boyları birbirine eşittir.

Birinci kategoridekileri erkekler oluştururken ikinci grup ise kadınlardır. Bazı kişilerde bu durum tam olarak işlemese de genel olarak kabul gören bir durumdur. Yapılan araştırmalarda bu durumun daha doğumdan önce anne karnındayken salgılanan östrojen ve testosteron seviyeleri kadar genlerin de önem taşıdığını gösteriyor.

ERKEKLERİN KİRPİKLERİ DAHA UZUNDUR

Erkeklerin testosteron seviyeleri kadınlardan daha fazladır. Bu hormon ise tüm vücuttaki tüylerin uzamasından sorumludur. Ayrıca sadece uzaması değil daha sık ve gür çıkmalarını da sağlar.

Ayrıca erkeklerin kadınlara oranla daha küçük gözleri vardır. Küçük gözler ile kalın tüyler ise kirpiklerin uzun görünmesinin ardındaki altın anahtar sayılabilir. Son olarak ise erkekler rimel kullanmadığı için sürekli rimel kullanan kadınlardaki gibi makyajın getirdiği kırılgan ve zayıf kirpikler onlarda bulunmaz.

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA YAVAŞ AŞIK OLURLAR





Bir kişiye aşık olmanın sebebine bakılmaksızın (kalp, beyin veya hormonlar en yaygın olarak bilinenler) kadınlar erkeklere oranla daha yavaş aşık olma eğilimdedir. Yapılan bir araştırmada erkeklerin yüzde 25'inin 1 ila 4'üncü buluşma arasında aşık olduğu belirlenirken kadınlarda bu ora yüzde 15'de kalmıştır.

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA FAZLA KABUS GÖRÜR





Yapılan araştırmada kadınların kabusları üç ana başlığa ayrılmış. Kovalandıklarını ya da hayatlarını tehdit içeren bir durumda olduklarını görmek, sevdikleri birini kaybettiklerini görmek ya da karışık rüyalar.

Özellikle kadınlar için gecenin bir yarısı korku ve kalp çarpıntısı içinde uyanmak ciddi bir sorun olabiliyor ancak bunun da bilimsel bir çözümü var. Kabustan uyandığınızda gördüğünüz rüyaya kendiniz iyi bir son yazın. Uzmanlar bu yöntemin tedavi amaçlı kullanılarak olumlu sonuçlar verdiğinin altını çizdi.