Ekran konusunda çocukla pazarlık yapmayın’

3. Çocuğun bir gün içinde ekranda geçireceği ideal süre yaşı x 10 dakikadır. 5 yaşındaki bir çocuk için 50 dakika, 10 yaşındaki çocuk için ise 100 dakikadır. 12 yaşından sonra 2 saat ile sabitlemek gerekir. Tatil dönemlerinde bu yaş x 20 dakika olabilir. Okul döneminde gün içinde 2 saati, tatil dönemlerinde ise 4 saati geçmemek gerekir. 4. Aynı anda anaokulu grubu için 1, ilkokul gurubu için 1,5, ortaokul grubu ve üstü için ise 2 saatten fazla ekrana izin vermemek gerekir. Diyelim tatil geldi ve çocuk 4 saat ekran başında kalacak. Bu süre iki ya da üç parçaya bölünmelidir. Sabah 2 saat akşam 2 saat gibi. Bu 4 temel ilke ile sağlıklı sınırlarımızı çizebiliriz.





Aileler ekranı elinden aldığında ağlayan, hatta şiddet göstermeye başlayan çocuğuna nasıl davranmalı?



Ben ekranları evde mutfakta kullanılan bıçaklara benzetiyorum. Bu bıçaklarla sebze, meyve doğrayıp yemek yapmak da mümkün, kendimize zarar vermek de. Diyelim çocuğumuz bıçağı eline aldı ve biz kendine zarar vermesinden endişe ediyoruz, ne yaparız?



Bir şekilde bıçağı onun elinden alırız. "Ama hocam vermiyor, elinden alınca ağlıyor, kendine vermem için çok ısrar ediyor" gibi cümleler anlamsız kalır. Biz amasına bakmadan zarar ihtimalini görünce sonucu ne olursa olsun bıçağı alırız. Ekranın faydaları var ama iki türlü zararı da var. İlki gelişimsel zarar. Belli bir kullanım süresinden sonra çocuğun fiziksel, sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimine zarar verir. En faydalı içerik bile süre aşımı zarar getirir.



Ekranın ikinci zararı içerik zararıdır. İçinde barındırdığı korku, şiddet, cinsellik, olumsuz örnek gibi durumlar da çocuğu kötü etkiler. Bir ebeveyn çocuğunun zarar gördüğünü düşündüğü anda, gelişimsel ya da içerik zararı fark etmez, kararlı bir şekilde ekranı çocuğun elinden almalıdır. Bıçağı alır gibi. Zihnimize bıçak metaforunu yerleştirirsek konu daha kolay çözülebilir.