Elizabeth Yakası Nedir? Kedilere ve Köpeklere Elizabeth Yakalığı Neden Takılır, Ne İşe Yarar?

Kedi ve köpek bakımında kullanılan birçok ürün vardır, bunların bazıları çoğu kişinin aşina olduğu bazıları ise pek bilinmeyen ürünlerdir. Elizabeth yaka evcil hayvanların bazı sağlık sıkıntılarında ve ameliyat sonrasında kullanılması gereken üründür. Elizabeth yakası nedir, neden takılır merak eden evcil hayvan sahipleri bilmelidir ki bu ürün hayvanlara asla zarar vermez, onları oluşabilecek bazı komplikasyonlardan korur. Özellikle veteriner hekimler, oldukça hareketli hayvanlar olduğu için kediler ve köpeklerde cerrahi işlem sonrası elizabeth yakalığı kullanılmasını önermektedir.

Elizabeth Yaka Nedir?

İsmi moda dünyasından bir aksesuarı çağrıştırsa da Elizabeth yaka kedi ve köpekler için üretilmiş bir medikal üründür. Boyundan takılıp dışa doğru genişleyen, şekli ters huniyi andıran bu ürün kedi ve köpeklerin geçirdiği bazı rahatsızlıklar yahut operasyonlar sonrası süreçte kullanması gereken tıbbi bir aksesuardır diyebiliriz. Veteriner kliniklerinde ve pet mağazalarda Elizabet yakaların her türlü kedi ve köpek için kullnılabilen, hayvanın büyüklüğüne göre ayarlabilen çeşitleri mevcuttur.

Kedi Ve Köpeklere Neden Elizabeth Yaka Takılır?

Kediler ve köpekler doğaları gereği öz bakımlarını ağızları yoluyla yaparlar. Vücut ve omurilik yapıları oldukça esnek olduğu için ağızları vücutlarının hemen her yerine ulaşan kedi ve köpekler herhangi bir cerrahi operasyon, deri hastalığı, yaralanma gibi durumlar geçirdiyse Elizabeth yaka takılmalıdır. Bunun nedeni ise hayvanın yarasını yalayıp dikişleri açma ya da enfeksiyon kaptırma tehlikesini ortadan kaldırmaktır. Şekli itibari ile Elizabet yaka takılan hayvanın boynundan aşağıda kalan bölgelerine ağzıyla ulaşmasını engeller, bu durumda hayvan dikişlerine yahut yarasına zarar veremez. Dikişli veya yaralı bölge boyundan yukarıda ise hayvan patileri ile Elizabeth yaka sayesinde ulaşamaz böylelikle kaşıyıp yarasına zarar veremez.

Elizabeth Yaka Yerine Ne Kullanılabilir?

Pet mağaza ve kliniklerde Elizabeth yakanın işlevine benzer pek bir ürün olduğu söylenemez. Ancak şu an Elizabeth yaka türlerinin oldukça fazla çeşidi bulunmakta, süngerinden kumaş kaplı olana kadar birçok şekil ve dokuda Elizabeth yaka rahatlıkla bulunabilmektedir. Hem kediler hem de köpekler için çeşitli ebatlarda Elizabeth yakalar üretilmektedir.