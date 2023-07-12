En çok yemek yiyen ülkeler belli oldu! Listede ilk sırada...

Daily Mail'in haberine göre, Oxford Üniversitesinin "OurWorldInData" araştırmasında incelenen 184 ülkenin 173'ünde, insanların, her iki cinsiyet için önerilen günlük 2 bin-2 bin 500 kaloriden fazla tükettiği gözlemlendi.

Kullanılan veriler, ülkelerdeki her evin satın aldığı ortalama yiyecek miktarı üzerinden hesaplandı.

Listenin ilk 5 sıralamasında 4 bin 12 kaloriyle Bahreyn, 3 bin 868 kaloriyle ABD, 3 bin 850 kaloriyle İrlanda, 3 bin 824 kaloriyle Belçika ve 3 bin 762 kaloriyle Türkiye bulunurken, listenin sonunda 1641 kalori ile Orta Afrika Cumhuriyeti yer alıyor.

Araştırmada ayrıca, listenin başında bulunan Bahreyn'de, her 10 yetişkinden 4'ünün obeziteden muzdarip olduğu gözlemlendi.