En hızlı çamaşır kurutma yöntemi! "Dürüm tekniği": Bir saatte hazır...

Bir kurutma makinesi kullanmıyorsanız veya çok acil şekilde çamaşırınızın kurumasını istiyorsanız, hızlı bir kurutma tekniğini deneyebilirsiniz. Tiktok kullanıcısı olan @neat.caroline, bu konuda oldukça etkili olduğunu iddia ettiği bir çözüm bulmuş.

İhtiyacınız olan tek şey; yere düz şekilde sereceğini kuru bir havlu. Daha sonra ıslak olan, fakat hızla kurumasını istediğiniz kıyafeti bu havlunun üzerine serin. Tişört, elbise veya pantolon… Tüm kıyafetlerinizle bu tekniği deneyebilirsiniz.

Kıyafeti, havlunun üzerine iyice açarak serdikten sonra havluyla birlikte kıyafete "dürüm gibi" kıvırın. Havlunun arasında kalan bu kıyafetin tüm neminin havluya geçebilmesi için havluyu iyice sıkıştırın.

Böylece kıyafetin fazla neminin büyük çoğunluğunun havluya geçtiğini göreceksiniz. Büyük oranda ıslaklığını kaybetmiş olan giysiyi, hızlı kuruyabilecek bir noktaya asın. Bu sayede saatler kazanabilirsiniz.

Caroline, adlı kadın, bu yöntem sayesinde giysileriniz için neredeyse bir gün beklemek yerine birkaç saatte kurutabileceğinizi belirtiyor. Zamanınız kısıtlıysa, bu işlemden sonra saç kurutma makinesini de deneyebileceğinizi öneriyor.

Gelen yorumlar ise oldukça umut vericiydi. Birçok kişi, spora gitmeden önce hemen hazırlaması gereken kıyafeti bu sayede kısa sürede kuruttuğunu, bir başkası ise bu yöntem sayesinde şortunu kısa sürede kurutarak dışarı çıkabildiğini anlattı.