Engelleri başarıya kulaç atmasını engellemedi! Zeynep Abacı 14 madalyayı bakın nasıl kazandı..

ÜLKEME ŞAMPİYONLUKLAR KAZANDIRMAK İSTİYORUM

Sporun içinde olmayı sevdiğini ifade eden Zeynep, "Son katıldığım yarışlarda güzel dereceler yaptım. Eski derecelerimi geliştirdim. Yarışlar benim için önemli bir tecrübe oldu. En iyi yarıştığım kategori 200 metre serbestti. Sürelerimi daha da çok geliştirip yarışlarda birinci olmak istiyorum. Milli takıma seçilerek ülkemize şampiyonluklar kazandırmak istiyorum." dedi.

Antrenör Emrah Şahin de Zeynep'in yüzmede gelecekte adından söz ettiren bir sporcu olacağını belirtti.

Sporcusunun kendisini kısa sürede çok çabuk geliştirdiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Zeynep 3 yıldır bizimle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Onun farklı bir azmi olduğunu görüp onu ayrı çalıştırmak için seçtik. Özel çocuklar için bir uygulama başlattık ve onları da yarışlara hazırlamaya başladık. Zeynep bu uygulamamızın ilk sporcusu oldu. Özel çocuklarımızı da bu işin içine katarak ilerlemek istiyoruz. Zeynep en son katıldığı yarışta 6 kategoride birincilik elde etti. Önümüzde milli takım seçme yarışları olacak. Milli takıma seçilip ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek istiyoruz.