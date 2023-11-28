ESD Nedir? Tıpta ESD Ne Anlama Gelir, Neden Yapılır?

ESD, gastroenteroloji alanında sıkça yapılan uygulamalardan biridir. Erken evredeki kanserli tümörlerin yok edilmesini sağladığından dolayı hayati öneme sahiptir. Ameliyatsız yapılan bir işlem olduğu için iyileşme süreci hasta açısından daha kısadır. Cerrahi bir operasyona gerek kalmadan yapılan bu işlemde, endoskop cihazları kullanılır. Özellikle hastaların ve yakınlarının, ESD nedir, ne anlama gelir ve neden yapılır öğrenmesi gerekir.

ESD Nedir ve Ne Anlama Gelir?

İngilizcesi, "Endoscopic Submucosal Dissection" olan ESD, Türkçede de "Endoskopik Submukozal Diseksiyon" olarak kullanılan tıbbi bir terimdir. ESD, kolon (bağırsak), mide veya yemek borusu (özofagus) kanserine neden olan erken evredeki lezyonların tedavisi için uygulanan bir işlemdir. Ameliyatsız olarak yapıldığından dolayı yaygın olarak başvurulan bir yöntemdir. Vücutta herhangi bir kesi meydana gelmediğinden dolayı hastaların, 1-2 gün içinde taburcu olması mümkündür. Derine inmemiş ve henüz erken aşamadaki tümörleri, cerrahi operasyona başvurmadan yok etmeyi sağlar. Sadece kanserli tümörlerden değil, şüpheli yaklaşılan poliplerden kurtulmak için de yararlanılır. ESD, ileri seviyeye ulaşmamış olan lezyonların tedavisi için en güvenilir yöntemlerdendir. Başarı oranı çok yüksek olan bu yöntem, özellikle yaşlılarda, kalp ve böbrek hastalığı olan kişilerde sıkça tercih edilir.

ESD Nasıl Uygulanır?

ESD işlemi için yüksek teknolojiye sahip endoskop cihazları kullanılır. Yüzeysel kanserlerin derinliğini anlamayı sağlayan endoskoplar ile ayrıntılı inceleme yapmak mümkündür. Yüksek çözünürlüğe sahip kameralar ve buna bağlı diğer tıbbi cihazlar, yemek borusunu, mideyi ve kolonları görüntülemeye imkan tanır. Hastadan, uygulamadan en az 8 saat önce yemek yemeyi bırakması ve bağırsaklarını tamamen temizlemesi istenir. Bağırsaklar için uzman doktor tarafından verilen ve müshil etkisi gösteren ilaçlar kullanılır. ESD işlemi, endoskopi ünitesinde uzman doktorlar tarafından ve anestezi altında gerçekleştirilir. İlgili bölgeye, ucunda küçük bir kamera olan boru ile girilir. Endoskop kanalı sayesinde endoskopik kesiciler içeri sokulur ve lezyonlar bütün olarak alınır. Kanamayı önlemek için de kan durdurucu tıbbi aletler kullanılır.