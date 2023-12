Et Beni Nasıl Alınır? Evde Et Beni En Kolay Nasıl Düşer?

Et beni tıbbi açıdan zorunlu olarak alınması gereken bir cilt lezyonu değildir. Ancak kişiye estetik açıdan rahatsızlık veya acı veren et beninin çeşitli yöntemlerle alınması mümkündür. Bununla birlikte et benine düzenli olarak sürülen bazı doğal ürünler bu cilt lezyonunun bir süre sonra kendiliğinden düşmesini sağlayabilir. Dolayısıyla evde et beni nasıl alınır, en kolay nasıl düşer gibi sorulara cevap olan yöntemler detaylı bir şekilde sıralanabilir.

Et Beni Nasıl Alınır?

Et beni kişiyi rahatsız etmediği sürece tıbbi açıdan tedavi gerektirmeyen bir cilt lezyonu olarak tanımlanır. Ancak bu cilt lezyonu kişiyi estetik açıdan rahatsız ettiği takdirde veya bireye acı verdiği zaman birden fazla yöntemle alınabilir. Bu bağlamda et beninin alınmasını mümkün kılan tıbbi yöntemlerin neler olduğunun sıralanması gerekir. Et beni tedavisinde kullanılan temel yöntemler ise aşağıdaki gibidir:

Elektrocerrahi ile et beni tedavisi: Bu yöntemde yüksek frekanslı elektrik enerjisine sahip olan cihazlar kullanılır. Söz konusu cihazlar ile et beni dokusuna bilinçli olarak termal zarar verilir. Böylelikle et beni olarak adlandırılan cilt lezyonu alınmış olur.

Bu yöntemde yüksek frekanslı elektrik enerjisine sahip olan cihazlar kullanılır. Söz konusu cihazlar ile et beni dokusuna bilinçli olarak termal zarar verilir. Böylelikle et beni olarak adlandırılan cilt lezyonu alınmış olur. Ligasyon ile et beni alma: Et beninin alınmasında kullanılan bu tıbbi yöntem cerrahi iplikle boğma olarak adlandırılır. Yani cerrahi iple et beni olarak adlandırılan cilt lezyonunun düşmesi sağlanır.

Et beninin alınmasında kullanılan bu tıbbi yöntem cerrahi iplikle boğma olarak adlandırılır. Yani cerrahi iple et beni olarak adlandırılan cilt lezyonunun düşmesi sağlanır. Cerrahi yöntem ile et beni alma: Bu yöntemde et beninin olduğu bölgeye lokal anestezi uygulanır. Ardından cerrahi müdahale ile kişiye estetik açıdan rahatsızlık ya da acı veren et beni alınabilir.

Bu yöntemde et beninin olduğu bölgeye lokal anestezi uygulanır. Ardından cerrahi müdahale ile kişiye estetik açıdan rahatsızlık ya da acı veren et beni alınabilir. Kriyoterapi ile et beni tedavisi: Et beninin düşürülmesinde kullanılan bu yöntemde sıvı azotla cilt lezyonunun dondurulduğu söylenmelidir.

Evde Et Beni En Kolay Nasıl Düşer?

Et beni olarak adlandırılan cilt lezyonu birden fazla tıbbi yöntemle kolay bir şekilde alınabilir. Ancak bu cilt lezyonunun evde hangi yöntemlerle düşürülebildiğinin de sıklıkla araştırıldığı görülür. Bu doğrultuda elma sirkesi, limon suyu ve çay ağacı yağı gibi çeşitli doğal ürünlerin et benine sürülmesiyle söz edilen cilt lezyonunun düşürülebildiği belirtilmelidir. Sıralanan bu gibi ürünlerle et beninin düşürülmesi için söz edilen cilt lezyonuna düzenli olarak uygulama yapılması ise önem arz eder. Buna ek olarak bir cilt doktoruna danışılmadan evde et beninin farklı kimyasal maddeler veya nesnelerle alınmaya çalışılması asla doğru değildir. Aksi takdirde et beninin kopması ve kanama, yanık, enfeksiyon gibi ciddi problemlerin ortaya çıkması söz konusu olabilir.