Ev Kedisi Kuduz Olur Mu? Ev Kedisinden Kuduz Bulaşır Mı, Aşı Gerekli Mi?

Ev kedisinin sağlıklı şekilde bakılması için hastalıkları hakkında da bilgi sahibi olmak gerekir. Ev kedisi kuduz olur mu sorusu da bu kapsamda incelenmelidir. Ev kedisi için kuduz aşısı gerekli mi sorusu da merak edilenler arasındadır. Çoğu kedi sahibi, kediler dışarı çıkmadığı için kedilere kuduz aşısına gerek olmadığını düşünür. Ev kedisinden kuduz bulaşır mı gibi merak edilen soruların cevapları yazımızın devamında.

Ev Kedisi Kuduz Olur Mu?

Kuduz, ölümcül sonuçları olan viral bir hastalıktır. Kuduz denildiğinde akla gelen canlıların başında köpekler vardır. Genellikle köpeklerde görülen bu hastalığın ev kedilerine bulaşma ihtimalinin olup olmadığı her zaman merak edilmiştir. Ev kedisi sahipleri, "kedi nasıl olsa dışarı çıkmıyor" düşüncesi ile kediye kuduz aşısı yaptırmak istemeyebilir. Fakat bu düşünce doğru bilinen yanlışlar arasındadır. Ev kedilerinin de kuduz olma ihtimali vardır.

Ev Kedisi İçin Kuduz Aşısı Gerekli Mi?

Kuduz, hayvandan hayvana, insandan hayvana ya da hayvandan insana bulabilir. Bu nedenle ev kedilerine de kuduz aşısı yaptırılmalıdır. Ev kedilerine kuduz aşısı zorunludur. Söz konusu aşının yaptırılması için kedinin 3 ayını doldurmuş olması gerekir. İlk aşıdan sonra da her yıl kediye kuduz aşısı yaptırmalısınız. Bu sayede kedinin kuduz aşısına yakalanma ihtimalini azaltmış olursunuz. Kuduz aşısı gibi diğer aşı türlerinin de hassasiyetle takip edilmesi gerekir. Kedinin sağlığı için aşı takibi çok önemlidir.