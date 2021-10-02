Evdeki küfün asıl nedeni! Önlemenin yolu ise...

Cam yüzeylerde meydana gelen buharlaşma, hem camların kirli görünmesine hem de evde küf oluşumuna neden olabilir. Paniklemenize gerek yok çünkü bu durumun çözümü son derece basit. İşte pencerelerin buharlaşmasını önlemeye yardımcı olacak temizlik sırları...

Pencerelerinizde neden yoğuşma oluyor?

Sıcak hava soğuk yüzeylerle çarpıştığında yoğuşma meydana gelir. Buna çiy noktası denir ve sıcak havanın su damlacıklarına dönüşmesine neden olur. Bu, merkezi ısıtmanızın sabahları ve akşamları daha soğuk saatlerde devreye girdiği kış aylarında daha sık görülür. Yine de, yoğuşmaya neden olabilecek sadece ısıtma değildir.

Yemek pişirmek, duş almak ve çamaşır kurutmak gibi günlük aktiviteler, evinizin içindeki havaya sıcak nem bırakabilir. Nem dolu bu ılık hava, soğuk bir yüzeyle temas ettiğinde hızla soğur ve soğuk yüzeyde sıvı damlacıklara dönüşen suyu serbest bırakır.

Yoğuşma hangi sorunlara neden olabilir?





Biraz su kulağa zararsız gelse de, yoğuşmayla hemen ilgilenilmezse, siyah küfün duvarlarınızda, tavanlarınızda ve pencerelerinizde büyümeye başlamasına neden olabilir. Siyah küf daha da yayılabilir ve özellikle hava akımı olan bir alanın yanında saklanırsa eşyalarınıza zarar verebilir. Örneğin, pencere veya kapı yanında bir gardırobunuz varsa, küf kıyafetlerinize bulaşabilir. Küf, hasarlı eşyaların onarılmasının maliyetli olmasının yanı sıra bronşit ve diğer solunum sorunları gibi sağlık sorunlarına da neden olabilir.

Yoğuşma nasıl azaltılır veya durdurulur?

Yoğunlaşma söz konusu olduğunda, bunu önlemek uzun vadeli hasarı "düzeltmekten" daha kolaydır, bu nedenle burada proaktif olmak çok önemlidir. Temel olarak, uzun vadede yoğuşmayı önlemenin tek gerçek yolu, hem havalandırmaya hem de yalıtıma akıllıca yatırım yapmaktır. Ancak kısa vadede ortadan kaldırmak için yapabileceğiniz bazı hızlı şeyler var.

Pencereleri açık tut





Mümkünse, yemek pişirirken ve duş aldıysanız bir pencereyi açık tutun. Küçük bir ince ayar olsa da, nemin büyük bir kısmının kaçmasını anında durdurduğunuz için yemek pişirirken tava kapaklarını kullanmak büyük bir farklı olabilir.

Aspiratör fanlarını açık tutun

Aspiratörünüzü açık tutmak hem mutfakta hem de duşta yardımcı olabilir. İşinizi bitirdikten hemen sonra kapatmak yerine, 15 dakika daha açık bırakın. Bunun için çok soğuksa, aspiratörünüz varsa, duş sırasında açık olduğundan emin olun ve daha soğuk aylarda duştan sonra normalden biraz daha uzun süre açık bırakın.

Çamaşır makinenizi uygun şekilde havalandırın

Evinizdeki çamaşır makinenizin ve bir çamaşır kurutma makinesinin düzgün şekilde havalandırıldığından emin olun. Beyaz eşyalar havalandırma noktasından bir metreden fazla uzaktaysa, bir havalandırma deliği takmalısınız. Bu çok önemlidir, çünkü her yük havaya su yayar ve bu da yoğuşmaya neden olabilir. Bir tesisatçı, makinenizin uygun şekilde havalandırılıp havalandırılmadığı konusunda tavsiyede bulunabilir.